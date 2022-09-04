【過埠新娘】由越南嫁到香港落地生根　居大澳21年成最受歡迎房務員

▲ 范小營於20多年前離開越南，來到香港組織家庭，展開新生活。（被訪者提供）

離鄉別井，移居另一個地方生活不容易，何況是一名隻身上路的女子，還要住在香港偏遠的地區？今年44歲的范小營，在21年前由越南飄洋過海嫁到香港的大澳，人生路不熟，卻在大澳落地生根，展開一段新生活。

范小營（營姐）說着略帶口音的廣東話，原來她的家鄉在越南北部海防市，因為探訪早年嫁到大澳的表姐，廿多年前第一次來香港遊玩時，表姐竟做起媒人，介紹了一位大澳居民給她認識，結果兩人締結良緣，營姐在2001年3月決定來港落地生根。

大澳如海防

一般外國人都對香港五光十色的都市氛圍很着迷，營姐卻特別鍾情大澳，她認為大自然風光很美，有樹林亦有海邊，氣氛純樸，最重要是跟家鄉海防很相似。「海防同樣有綿長海岸綫，我特別喜歡大澳的水鄉風景，還有清新的空氣，而且居民很有人情味，讓我有身在家鄉的親切感。」

大澳的生活，別說是跟越南，就是跟城市也有很大分別。「大澳人夜晚9點多就會睡覺，完全沒有任何夜生活，晚上一片原始寧靜。大澳只有一個街市，沒有超市便利店，只能早上去買餸，而且每日只有一隻豬的豬肉，沒有新鮮牛肉售賣。不像在港九新界，任何時間都可以購物，每天的生活都很規律。」

▲ 營姐（左）由越南來港探望表姐，想不到在此落地生根。（被訪者提供）

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棚屋初體驗

營姐初來埗到，入住大澳傳統的水上棚屋，感受猶深。「當時我居住在新基大橋附近的棚屋之中，冬天特別冷，夏天又特別熱，不像一般屋企舒適。而且棚屋用木材來建造，在屋內行走會發出聲響，而且隔音不像普通樓宇好，非常傳聲，根本一說話隔離屋便會聽到！每逢凌晨一、兩點，隔離左右的漁民會出海打魚，就會傳來隆隆船隻的引擎聲，一家人就這樣嘈醒了。」

除了這些大澳獨有的生活節奏，每逢打風落雨，有「香港威尼斯」之稱的大澳就更易遭殃，災情特別嚴重。她記得有一年打風，大澳有嚴重水浸，水位達到腰部，大風大浪，所有家具、電器都被浸壞了。

「之後有很多人過來幫忙，鄉事委員會亦有送贈物資給我們，才能度過難關。」最後她只在棚屋住了半年，一家人申請到公屋，就搬到上龍田邨。不過奶奶身為大澳原居民，習慣了住在棚屋，因此並沒有搬走，跟其他兒子一起繼續留在棚屋內。

▲ 同鄉朋友一有時間，都會帶小朋友一起來大澳探望她。（被訪者提供）

白紙房務員

然而，當營姐的大兒子長大後決定移居到市區發展，她卻選擇留在原地，起居生活也圍繞島上。她曾在寶蓮寺幫忙售賣糕點，亦曾在泰國餐廳工作。10年前經過同事介紹，就加入當年剛剛開業的大澳文物酒店，擔任房務員一職。

她自稱是白紙一張，從未接觸過酒店行業，甚麼也不懂，幸好同事及酒店客人都很友善，而她漸漸跟熟客結成朋友。

「大澳地方不算很大，很多客人遊覽過主要景點後，都會有很多時間留在酒店消閒，會跟員工聊聊天。有些客人甚至會問我拿電話，而每次他們回來入住或路經大澳，都會買手信送給我和女兒，又或介紹一些新朋友給我認識。」

她亦跟同事建立深厚的友誼，酒店的員工如家人般相處，即使是年輕的新同事，她甚至視為己出，當女兒般看待。

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遊客愛海虎

在酒店當了10年房務員，營姐對酒店每間客房均瞭如指掌，而每每客人問起她，她亦推介入住有「海虎」之稱的2111號房。

這間房以1965年由太古船塢建造的指揮船命名，原為舊大澳警署位於二樓角落的分區督察辦公室，景觀開揚，可以看到海景，而房價卻最平，因此深受住客歡迎，非常搶手。

跟一般酒店不同，有過百年歷史的歷史建築，營姐打理時亦格外留神注意，以免造成損壞。「因保育關係，木門沿用當年設計，每次執房時都要好小心，如門窗清潔及開關時都要慢慢來。由於不能更換新門鎖，每次開關要有點技巧，小心翼翼才能順暢地打開，我們亦會提點客人。」

營姐每天工作9小時，每天由家中踩10分鐘單車到酒店上班，閒時她愛到酒店荷花池，眺望大海，讓心神得以放鬆。

放工後她要同時兼顧家務，幸好女兒已長大，可以幫手分擔。「我們不用花時間在交通上，有甚麼緊急事便可立即回家，非常方便。即使女兒剛剛中學畢業，要到市區大學上課，就算要舟車勞頓，她亦打算留在大澳，沒打算住宿舍，更連搬出去的意向也沒有。」

▲ 營姐女兒小時候每天放學後都會在酒店等她放工，有客人見到特別拍照傳給她。（被訪者提供）

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在二澳耕作

營姐明言早已融入大澳，更產生一種「這裏是我家」的歸屬感。作為大澳人一分子，從不怨懟交通需時的不便，而她喜歡這種千金難買的簡樸生活方式。

或者她壓根兒對逛街購物沒甚興趣，難怪即使放假也沒「出城」的意慾。她最愛的活動是行山，呼吸新鮮空氣，閒時從家中步行至二澳，而她更在二澳租了一塊農田耕作，全因她想念家鄉的植物。「其實香港很難買到越南道地食材，我專誠從越南帶來一些種子，在這裏種植一些越南蔬菜和香草。」

▲ 營姐喜愛大自然，閒時與朋友在大澳行山消磨時間。（被訪者提供）

誠然，即使住在大澳的她並非沒有朋友，閒時同鄉及朋友會帶小朋友來探望她，但說到要搬出去多些跟朋友聯誼，營姐還是選擇留在原地，她始終最愛那寧謐的氣氛。

「大澳人很熱情，亦很有人情味，如一家人一樣，鄰里之間關係很好，會互相照顧小朋友。試過有一次奶奶需要入院，幸好他們很快通知我；又記得當初來到這裏時，女兒還小，她每天坐在荷花池等我放工，客人們見到更會影相傳給我，對她猶如自己小妹妹般看待……這種人情味實在很難得，即使離開家鄉，也不覺孤單。」

記者：張頌婷