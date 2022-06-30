【公民科】新書價錢遠低於書目表　教育局：資料只供參考減價無須審批

▲ 教育局說，上載於「適用書目表」的資料只供參考。教科書減價無須審批。（資料圖片）

首批公民與社會發展科中四級課本早前過審，教育局將有關資料上載至「適用書目表」網頁，惟新書仍未推出市面，就已掀起減價戰。TOPick獲悉，6間出版社之中，有4間向學校提供集體訂購特價促銷，相較「適用書目表」定價，大幅劈價最少3成；有出版社減價後再推買1送1優惠，連同未上載至書目表的中五級用書推銷，即變相減價近7成。詳情即看：【下一頁】

教育局回覆TOPick查詢時表示，教科書的實際售價向來由市場主導，無須經教育局審批，據局方了解，出版社或書局於出售課本時，一般會為家長和學生提供折扣優惠。教育局又說，通過課本評審而上載於「適用書目表」網頁的課本資料，當中包括課本的價格，可供學校選書時參考，而有關資料每年均會作出更新，就教科書價格的資料，出版社可按需要提出修訂。

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責任編輯：黃悅晴