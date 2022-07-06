【尖子透視】小學老師一句說話令父母「放手」 女生受啟蒙愛上科學考上港大醫科

▲ 黃靖柔感激小學對她的培養。

學校對學生的付出有多少，學生對學校的情意結就有多厚。現於香港大學醫學院修讀醫科的黃靖柔，她升讀大學後學業繁重，仍經常回到中華基督教會基真小學，她今年完成第六年的醫學院學習後，正接受實習訓練，盼以雙手盡量令病者回復活動能力。雖然習醫並不容易，但她認為這是小學啟發她欲以自己的興趣去幫人。

黃靖柔於2009年在中華基督教會基真小學畢業後，升讀順德聯誼總會李兆基中學，中三至中六全級第一、2015年參加DSE考獲37分，順利進入香港大學醫學院修讀醫科。黃靖柔表示，當初選擇習醫是因為喜愛科學，甚愛生物、化學和物理，並欲以自己的興趣去幫人，而這些都是源自小學時期對她的啟發，開始對科學和英文產生興趣。

她憶述，當年讀小五的時候，老師邀請她參加「常識百搭」科學專題探究比賽，起初她戰戰競競，擔心應付不來，但在老師的帶領下，團隊逐步訂立題目、做實驗、向評判簡介實驗結果。經過這個比賽後，她發現自已對科學有著濃厚的興趣，並且自信心大增。

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熱衷參與課外活動

升讀中學後，在小學已經累積的黃靖柔，更胆粗粗地向學校自薦參加科學比賽，又參加少年太空人體營，並曾獲十大優秀青年(中學組)，以及國際初中科學奧林匹克─香港選拔賽一等奬。

我來自基層家庭，求學時期父母都外出工作，所以我在周末都回到學校參加興趣班，最重要的是學校提供了資助，我們可以低廉的學費參加興趣班，還有交流團，記得小六參加北京交流團，正值北京奧運會之後，我們參觀了舉行奧運會的運動場館，並到孤兒院探訪，這次交流團意義重大，令我對社會加深了認識。

校長: 校方有責任開學生的眼界

中華基督教會基真小學彭校長解釋，基真小學設於屋邨內，學校不少學生也來自基層家庭，因此需要較多課外活動，供學生發掘才華:「因為基層學生多是依靠學校，所以校方負起開他們眼界的責任。」雖然疫情令交流團暫停舉行，但基真小學改為網上交流，包括與青島姊妹學校進行網上文化交流，場景設定為機場，大家角色扮演在機場內活動與交流。

除了科學外，黃靖柔對英文亦深感興趣，她憶述基真小學的英文科採取小班及活動教學方式，她認為最好玩的是上英文課時，有時會玩英語話劇:

例如用報紙製作戲服，大家穿上後角色扮演用英語對答，當時覺得很好玩，於是對英語產生興趣。

不但是黃靖柔，基真小學內不少學生都喜歡英語，校長會在小息時到操場去與學生以英語交談，不論英文流利與否，簡單地傾談便可。

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升中後每周回小學任國術助教

雖然是插班生，但她對基真小學的感情可從她讀中學時也每周回校可見一斑。她自小二起學習國術，升讀中學後不但繼續學習，並且每個周末回校擔任助教，協助教練教導師弟師妹們。

由於從葵興搬家到長沙灣，於是她插班入讀基真小學二年級，首日到新學校的情景仍歷歷在目，她進入校門前心情緊張，但甫踏進校門，校工關切地帶她進入校園，在課室內老師特別照顧，她愉快地度過首天的新校園生活，然後在林林總總的活動下，投入地度過了小二至小六的生涯。

她笑言自已很好動，小五前的學習表現並不特別標青，但老師向她的父母說: 「小朋友正處於探索興趣的階段，只要找到自已的興趣便會堅持下去。」聽罷，父母便放心讓她去找尋自己的興趣，終於她對科學的興趣成為職業，她認為是因為小學老師耐心地引導她對學習知識產生興趣所致。

今年，她剛剛完成六年的醫學院學習，7月至9月會到瑪麗醫院骨科進行實習。她指出自己選擇到骨科實習，因為這個專科涉及人體多個部位，由頭到腳包括骨骼、肌肉和筋鍵，亦可接觸不同年齡層的人士，而且認為做手術是一件神聖工作，她盼望用雙手為病者修復受損的身體部位，回復活動能力。

說到這裡，校長嚇然發現她擁有一雙巧手，可能是天生的手術手。雖然她個子並不高大，但雙手卻像男子，手掌偏大且十指長長，明顯跟她的個子比較，雙手似乎大了一個碼。

因應疫情學校增設E樂團

今年是基真小學的60周年校慶，全體師生正在密鑼緊鼓，製作一齣講述學校歷史的原創音樂劇。此外，由於疫情，管樂團難以吹奏樂器，於是校方今年新增E樂團，團員用iPad彈奏樂曲，計劃明年將加入一個E樂團創作隊。此外，彭校長指出，為配合E世代的電子需求，校方亦調節教學方式，採用活動教學和電子方式。

基真小學校舍位於荔園遊樂場舊址，雖然沒有大型遊樂場，但鄰近泳池，校方遂因利乘便把游泳納入課程，9月至11月各班都有游泳課堂，目的讓學生初試游泳的樂趣，試罷若感興趣便可加入泳隊，甚至參加水運會比賽游泳。

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記者：殷鳳萍