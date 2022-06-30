【超市大搜查】食物添加劑或引起敏感頭痛　盤點12款不含增味劑「味精」即食紫菜

▲ 盤點12款不含增味劑及味精的即食紫菜。

市面上有很多即食包裝紫菜，小朋友愛吃，而原味紫菜更是衞生署公布的「健康小食多選擇」名單中的其中一款，不過市面多款即食紫菜加入不同油份及調味料，甚至有食物添加劑，變得高鈉及較不健康，TOPick在市面搜查了20款原味及口味較適合兒童食用的紫菜，當中12款不含食物添加劑，並用了較健康的油分，家長選購即食紫菜予小朋友時，不妨參考。

紫菜含豐富碘質鐵質及纖維

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問，拆解紫菜好處，指出紫菜含豐富碘質，碘質幫助維持甲狀腺功能，促進新陳代謝，幫助細胞修復，提升免疫力，是孩子腦部發育和成長不可缺少的營養素。

另外，Annie亦指紫菜有大量鐵質及纖維，如果缺乏鐵質，小朋友短期內會經常感到疲倦乏力，如長期缺乏鐵質，有機會引致缺鐵性貧血及免疫力下降。纖維方面，能有助穩定小朋友的血糖、產生益生元，亦能增加腸道益生菌的存活時間，有助腸道健康。

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不過，Annie提醒食紫菜要適可宜止，不要邊看電視，邊進食一大包紫菜，過量吸收碘質會導致甲狀腺功能失衡，不建議每天進食紫菜，淺嘗為佳，而在選擇時，爸媽可為小朋友選獨立小包包裝的紫菜，一般一包為4至5g紫菜，以便計算小朋友食用分量。

紫菜加入調味料變高鈉小食

根據食物安全中心的指引，4歲至6歲兒童的每天建議攝入鈉含量的上限是1,200毫克，而7歲至10歲兒童則是1,500毫克。在沒有額外的添加鹽分、油分及調味料下，紫菜才是最健康，就正如原味紫菜是衞生署公佈的「健康小食多選擇」名單中，推介的健康小食其中一款。不過市面多款即食紫菜加入油分及調味料，甚至有食物添加劑，包括增味劑E621「味精」，令紫菜變成「邪惡小食」。

8款有增味劑即食紫菜

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增味劑 E621是味精

增味劑是食物添加劑一種，當中「穀氨酸一銨」（E621）便是「味精」，常見增味劑包括E620，E621，E631，E627及E635，食物添加劑本身營養價值低，一些對味精較敏感人士，有機會進食而出現頭痛、觸感麻木、肌肉無力繃緊、發紅等。

另一方面，經常進食含有增味劑的食物，有機會變得「重口味」偏好濃味或加工食品，可知道這些食品一般含較多脂肪、鈉質及卡路里，營養價值較低，過量攝取不但會影響體重，更會增加患高膽固醇、高血壓、高血糖的風險，兒童經常進食就會增加肥胖風險。

12款不含增味劑即食紫菜

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現時，香港食品法典委員會對增味劑沒有設定攝取上限，但使用應以最少分量達至所需用途。

註︰以上資料一切以產品包裝為準

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責任編輯：顏紫燕