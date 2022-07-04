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【靚太廚房】愛美人士必食補腎健腦合桃糊　美食Blogger教5步完成香滑滋潤糖水

休閒消費 13:08 2022/07/04

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

20分鐘就可以完成滋潤甜品，大家不妨一試!

合桃有補腦、預防心血管毛病、抗衰老養顏等功效，而在家自製合桃露亦相當方便快捷。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享合桃糊食譜，只需20分鐘及5個步驟，就可以煮出滋潤甜品。

最新影片推介

材料

合桃糊會的色澤會越煮漸深色，煮至合適的稀稠度，即可享用。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

即食合桃 90克
冰糖 25克
白米 20克
250毫升

做法

點擊了解更多

    點擊圖片放大
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    +7

1. 白米洗淨，清水浸15分鐘，瀝乾備用。

2. 合桃用氣炸鍋以180度焗6分鐘。

3. 合桃和白米放進攪拌機，倒入清水，快速攪拌4-6分鐘，過篩或倒入魚袋隔渣。

4. 加入冰糖以中小火煮至糖溶，期間不需加蓋，間中用湯勺攪拌，以防黏底。

5. 合桃糊煮至合適的稀稠度，即可享用。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog

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責任編緝：張懿慧

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