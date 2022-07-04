【靚太廚房】愛美人士必食補腎健腦合桃糊 美食Blogger教5步完成香滑滋潤糖水
休閒消費 13:08 2022/07/04
合桃有補腦、預防心血管毛病、抗衰老養顏等功效，而在家自製合桃露亦相當方便快捷。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享合桃糊食譜，只需20分鐘及5個步驟，就可以煮出滋潤甜品。
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材料
|即食合桃
|90克
|冰糖
|25克
|白米
|20克
|水
|250毫升
做法
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1. 白米洗淨，清水浸15分鐘，瀝乾備用。
2. 合桃用氣炸鍋以180度焗6分鐘。
3. 合桃和白米放進攪拌機，倒入清水，快速攪拌4-6分鐘，過篩或倒入魚袋隔渣。
4. 加入冰糖以中小火煮至糖溶，期間不需加蓋，間中用湯勺攪拌，以防黏底。
5. 合桃糊煮至合適的稀稠度，即可享用。
以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。
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責任編緝：張懿慧