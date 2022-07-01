【致肥陷阱】夏日常見冷飲熱量排行榜　飲珍奶需快走1個半小時消耗

▲ 夏日常見冷飲熱量排行榜：飲珍奶需快走1個半小時消耗。

夏日炎炎，不少人都會買冷飲消暑。而夏天常見的冷飲卡路里有多少？飲一杯又需要多少時間消耗？台灣營養師高敏敏在Facebook專頁發文，列舉夏天常見冷飲熱量排行榜；其中看似健康的飲品，實際上糖分極高，飲一杯需快走近1小時才可消耗。

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高敏敏指出，不少人買冷飲選奶茶類或冰沙，通常為嗜甜愛好者，要注意體脂肪問題；尤其一些人看起來身形不胖的人士，更要注意體脂肪高的問題。其次，飲果汁看似比較健康，但不少人忽略營養標示，果汁實際上糖分極高。高敏敏建議，最好不要飲果汁，吃水果是較好的方案，因可以吃到更多纖維營養，咀嚼也能增強飽足感。而選茶的人士，也要小心市面上不少含糖茶的精緻糖量。

冷飲熱量排行榜

常見冷飲 卡路里 (每500ml計算) 消耗熱量需時 珍珠奶茶 470kcal 85分鐘 芒果冰沙 420kcal 76分鐘 可樂 255kcal 46分鐘 蘋果汁 255kcal 46分鐘 啤酒 245kcal 45分鐘 橙汁 235kcal 43分鐘 番石榴汁 225kcal 41分鐘 奶茶 210kcal 38分鐘 (蘋果)水果茶 185kcal 34分鐘 紅茶 170kcal 31分鐘 冬瓜茶 165kcal 30分鐘 運動飲料 140kcal 26分鐘 麥茶 90kcal 16分鐘 烏龍茶/白開水 0kcal 0分鐘

健康選擇貼士

每人每日精製糖攝取量，不要超過一日總熱量的10%，最好控制在5%以下。假設每日熱量總攝取量為2000kcal，糖攝取則應低於200kcal，大約25到50g糖。

高敏敏提醒，一杯全糖手搖飲料，糖分基本上會爆燈。因此，選微糖或無糖是較好的選擇。也建議：

偏酸飲料含糖不見得少，因此並不是清淡選擇。

「冰」會降低對甜的感覺，因此冰沙飲品要注意糖量攝取。

選奶類飲品時，奶精可換成鮮奶，減低油脂及熱量。

挑選甜度時，選越少糖越好。

飲加料飲品，最好選無糖，因配料裡面已含有糖。

可選無糖茶，但最好仍是飲水；每人每日至少要飲2000cc的水。

內容獲「高敏敏 營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛