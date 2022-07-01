【致肥陷阱】夏日常見冷飲熱量排行榜 飲珍奶需快走1個半小時消耗
保健美顏 10:59 2022/07/01
夏日炎炎，不少人都會買冷飲消暑。而夏天常見的冷飲卡路里有多少？飲一杯又需要多少時間消耗？台灣營養師高敏敏在Facebook專頁發文，列舉夏天常見冷飲熱量排行榜；其中看似健康的飲品，實際上糖分極高，飲一杯需快走近1小時才可消耗。
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高敏敏指出，不少人買冷飲選奶茶類或冰沙，通常為嗜甜愛好者，要注意體脂肪問題；尤其一些人看起來身形不胖的人士，更要注意體脂肪高的問題。其次，飲果汁看似比較健康，但不少人忽略營養標示，果汁實際上糖分極高。高敏敏建議，最好不要飲果汁，吃水果是較好的方案，因可以吃到更多纖維營養，咀嚼也能增強飽足感。而選茶的人士，也要小心市面上不少含糖茶的精緻糖量。
冷飲熱量排行榜
|常見冷飲
|卡路里 (每500ml計算)
|消耗熱量需時
|珍珠奶茶
|470kcal
|85分鐘
|芒果冰沙
|420kcal
|76分鐘
|可樂
|255kcal
|46分鐘
|蘋果汁
|255kcal
|46分鐘
|啤酒
|245kcal
|45分鐘
|橙汁
|235kcal
|43分鐘
|番石榴汁
|225kcal
|41分鐘
|奶茶
|210kcal
|38分鐘
|(蘋果)水果茶
|185kcal
|34分鐘
|紅茶
|170kcal
|31分鐘
|冬瓜茶
|165kcal
|30分鐘
|運動飲料
|140kcal
|26分鐘
|麥茶
|90kcal
|16分鐘
|烏龍茶/白開水
|0kcal
|0分鐘
健康選擇貼士
每人每日精製糖攝取量，不要超過一日總熱量的10%，最好控制在5%以下。假設每日熱量總攝取量為2000kcal，糖攝取則應低於200kcal，大約25到50g糖。
高敏敏提醒，一杯全糖手搖飲料，糖分基本上會爆燈。因此，選微糖或無糖是較好的選擇。也建議：
- 偏酸飲料含糖不見得少，因此並不是清淡選擇。
- 「冰」會降低對甜的感覺，因此冰沙飲品要注意糖量攝取。
- 選奶類飲品時，奶精可換成鮮奶，減低油脂及熱量。
- 挑選甜度時，選越少糖越好。
- 飲加料飲品，最好選無糖，因配料裡面已含有糖。
- 可選無糖茶，但最好仍是飲水；每人每日至少要飲2000cc的水。
內容獲「高敏敏 營養師」授權轉載。
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責任編輯：張沛