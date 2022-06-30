【七一回歸】工銀亞洲與青年藝術家聯乘創作繩結作品　寓意香港社會各界心繫祖國

▲ 《啟》採用同心結和雙錢結等中國傳統繩結元素，寓意香港社會各界心繫祖國，象徵新時代開啟新篇章。（工銀亞洲提供）

今年為香港特別行政區成立25周年，中國工商銀行（亞洲）有限公司啟動《同心25年 攜手啟新篇》系列活動，其中一個重點項目、由工銀亞洲與本地青年藝術家聯乘創作的繩結藝術作品今日（30日）揭幕。

該繩結藝術作品名為《啟》，按工銀亞洲及繩結創作藝術家蕭俞解釋，作品寓意香港在「一國兩制」下傳承、融合、開創，保留自身多元開放文化特色，積極融入國家發展大局，東方之珠魅力更勝往昔；作品運用直繩、同心結及雙錢結等傳統中國繩結元素，以25條一組、編織成多道放射光線，寓意香港社會各界心繫祖國，象徵新時代開啟新篇章；作品的顏色選取國旗的紅色及黃色為主，配以區旗的紅色及白色，再以象徵大海的藍色作襯托，寓意香港與祖國血脈相連，並肩同心啟程，揚帆邁向世界。

《啟》將由7月1日起，在中環花園道三號中國工商銀行大廈高層地下展出。工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍說，很榮幸能與社會各界同心同行，見證香港在中央支持下取得舉世矚目的發展成就，充分發揮多元共融、開放包容的文化特色。武龍又說，工銀亞洲一直致力推動本地文化藝術產業的發展，落實「十四五」規劃支持香港發展成為中外文化藝術交流中心；今次與本地藝術家聯乘合作，旨在《啟》發公眾、傳遞香港與祖國同心相連，「一國兩制」行穩致遠、再譜新篇章的美好祝願。

蕭俞就說，很高興運用繩結藝術記錄香港回歸25周年的歷史時刻。她又說，繩結藝術是中國非物質文化遺產，具有文化傳承的重大象徵意義，而《啟》更獲得工銀亞洲來自內地與香港，包括出生於1997年的年青員工參與製作，令藝術作品倍添意義，亦讓大眾透過繩結藝術進一步認識中國傳統文化。

▲ 由工銀亞洲與本地青年藝術家聯乘創作的繩結藝術作品今日揭幕。（工銀亞洲提供）

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責任編輯：黃悅晴