【攝影比賽】《緣路山旮旯》團隊舉辦「香港真係好靚」攝影比賽記錄香港之美

▲ 《緣路山旮旯》團隊舉辦「香港真係好靚」攝影比賽。

「香港真係好靚」不單止是一句口號，先後揚威香港亞洲電影節、大阪亞洲電影節、烏甸尼遠東電影節、新加坡華語電影節及紐約亞洲電影節的港產現代城市輕喜劇《緣路山旮旯》團隊呼籲大家付諸行動，記錄香港之美，並公諸同好，特別舉辦「香港真係好靚」攝影比賽，歡迎所有18歲以上香港人參加。為隆重其事，大會邀請到重量級嘉賓包括電影導演黃修平、陳詠燊及麥曦茵，專業攝影師Jeffrey Poon及Paul Yeung，活現香港創辦人陳智遠及旅遊寫作人Pazu薯伯伯，夥同《緣路山旮旯》導演黃浩然及攝影梁銘佳擔任評審，連同公眾投票，選出10位得獎者，並於8月1日晚上舉行之《緣路山旮旯》首映禮舉行頒獎儀式。

▲ 《緣路山旮旯》團隊舉辦「香港真係好靚」攝影比賽。

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參加「香港真係好靚」攝影比賽。作品收集後將首先由專業評審評分（佔70%），選出25張入圍作品，並上載至《緣路山旮旯》臉書專頁月，進行公眾投票（佔30%）。最後10張得獎作品，將於8月取址堅尼地城高先電影院地下作公開展示。得獎者將獲邀出席於8月1號晚上舉行之《緣路山旮旯》首映禮暨頒獎典禮，領取由FUJIFILM及FOTOMAX送出的精美獎品，其得獎作品亦將於大銀幕展示。

關於《緣路山旮旯》



現代城市輕喜劇《緣路山旮旯》，由人氣急升「綠葉王」岑珈其首次擔正做愛情電影男主角。故事講述一個行桃花運的宅男連追五位女神，一位比一位住得天腳底，藉着戲中人共行意想不到的「緣路」，帶出香港多處罕為人知的「山旮旯」之美。原定在今年情人節檔公映的《緣路山旮旯》，先後入圍香港亞洲電影節、大阪亞洲電影節、烏甸尼遠東電影節、新加坡華語電影節及紐約亞洲電影節，在全球各地獲得極佳口碑，氣勢如虹，暫定在8月4日上畫，被譽為今年暑假檔期的一路奇兵。

▲ 18歲以上就可以參加。

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