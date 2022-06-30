【拯救髮絲】RARE ONE HAIR SALON美髮X頭皮護理服務　天然藥療護理療程修復髮絲健康

▲ RARE ONE HAIR SALON 荃灣旗艦店。(圖片由品牌提供)

RARE ONE HAIR SALON 荃灣旗艦店現已正式登場，為大家帶來韓國獨家電髮技術及專業頭皮護理項目，將美髮結合頭皮護理，令髮絲及頭皮同時回復健康。

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專業頭皮護理師主理

▲ RARE ONE HAIR SALON提供美髮服務時兼顧頭皮護理。(圖片由品牌提供)

以結合頭皮護理與美髮服務為理念，並成立頭皮護理分部 ─「RARE SCALP」。由接受過嚴格訓練及篩選的專業頭皮護理師主理，提供及制定針對性頭皮護理療程。將健髮推廣如「家庭醫生」般的服務，針對大家的頭髮歷史，度身訂製適合及長線的療程項目。

髮型師及頭皮護理師會針對頭髮、頭皮健康狀況和要求為大家「救髮」。美髮部所採用的都是專業美髮品牌Schwarzkopf 的產品，而RARE SCALP 頭皮護理項目則選用意大利天然藥療品牌Medavita及本地科研育髮品牌Resolve的產品。以各項天然護理產品幫助修復如頭皮敏感等問題，令髮絲及頭皮同時回復健康。

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「晉珠電髮」電髮不傷髮 容易打理

引入全港獨家的「晉珠電髮」，既能為大家省卻一般傳統電髮的繁複打理步驟，亦能同時保留頭髮光澤及健康。而且選用德國頂級著名美髮品牌 Schwarzkopf Professional的產品進行電髮，讓大家的髮絲時時能保持最佳狀態。

【RARE ONE HAIR SALON店舖地址】

荃灣旗艦店丨荃灣廣場Shop B117-118

元朗店丨鳳群街11-15號萬豐大廈G1

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責任編緝：王明芳