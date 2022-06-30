【減肥大作戰】范冰冰辟穀減肥7天狂瘦6公斤　紀錄一周減肥計畫籲網民勿亂試

▲ 范冰冰用辟穀減肥法，7天狂瘦6公斤。

現年40歲的內地藝人范冰冰向來以「微胖界女神」自居，曾自爆體重為60公斤，惟近日她卻在社交平台上載影片，紀錄7天「辟榖」減肥計畫，表示在一星期內斷食，成功令體重下降達6公斤，成績驚人。

最新影片：

范冰冰在小紅書上載影片，分享7天辟穀減肥法，以斷食方式達致極速瘦身的成效。在這段期間，范冰冰完全不進食任何固體食物，但每天都會喝大量水。

第一天早上，范冰冰喝了一杯蘋果醋，而由減肥計畫首日起至第3天，她持續飲用檸檬百香果水，並有在第3日飲用蛋白粉加水補充體力。一直2到第4日，范冰冰開始轉飲石斛紅棗水以補氣。

在減肥期間，范冰冰持續有做運動，首3天她表示已減去至少3.6公斤，整個人也有瘦下去的感覺，僅第3天晚上稍微有肚餓感。運動選擇上，范冰冰會走幾公里路來減肥，一直到最後一天有輕微的心慌感，但沒有撐不住的感覺。

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經歷7天減肥計劃後，范冰冰體重足足減達6公斤，自覺身體變輕盈，皮膚也變得光亮。而在第8日，她開始恢復進食，先選擇食蒸蛋糕、飲蛋白粉加水，再循序漸進每餐增加進食量。范冰冰強調，這是配合個人體質定下的減肥方式，呼籲網民勿亂試：

不是所有人都可以做這樣子的嘗試，還是要根據自己的情況來對應自身體，聽從自己身體的聲音。

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責任編輯：羅嘉欣