【曖昧關係】愛上他卻拒絕對方性要求　港女迷惘決定影響二人關係

關係處於曖昧期時，為了減少失望，必須學懂分辨他是愛上我，還是愛與我上床。在我年輕時代，感情表達比較含蓄，當遇上有好感的女生，我會在某些處境中借意去扶她的臂、拖她的手，探索對方對我的喜歡程度。但這種以身體接觸來評估感情關係的方法，在今天相對開放，有Friends with Benefit及SP存在的社會，已變得不大準確。

「上周末，晚飯後他邀請我到他家，但我以別的原因拒絕了。」對方一個人住，她很清楚如果那晚上他家，二人很可能會有親密接觸，說不定關係會有大躍進。「你拒絕，是因為不喜歡他？」我問。

她對他不但沒有抗拒，雖然相識時間不長，但對他甚有好感。

「若他提出上床，我不知如何應對。如果面對面相處時say no拒絕他，我擔心會破壞雙方關係和相處感覺；但上床，我……我不太肯定他是否真的喜歡我？」她說。

「別人可能會認為我思想保守，令自己失去一個發展關係的機會。其實我的決定有沒有錯？」她帶着疑惑問。

「那取決於你想找一個愛你還是愛和你上床的男人。」我對她說。

每個人對性與愛的理解不同︰有人以戀愛結婚為目標；有人騎牛揾馬；有人只要就手就能交往；有人是狩獵高手，對未被捕獲的獵物都有興趣；有人想找個人給自己解悶，作身心調劑……但有一點可以肯定，「上」你和「愛上」你，沒必然關係。

「如果他愛你，絕對不會因為你拒絕跟他上床而變成抗拒你，反會尊重你的選擇；如果他愛上床，因為得不到手而放手，你就有一個空間能給自己看清，他要的是在短時間內到手的炮友，而不是一個可以攜手走得更遠的女友。不急於獻身，有時會給予更多時間看清楚雙方對愛情的耐性。」我對她說。性，不是愛的保證。

影片推介：

原文刊登《晴報》，原題為「他愛你還是愛和你上床」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9