【戲劇媽媽】5大教養法提升孩子抗壓力　戲劇大師甄詠蓓︰家是最好的避風港

▲ 甄詠蓓從事戲劇教育多年，指藝術表演能為小朋友培養良好品格，包括社交、創意及鍛煉毅力。

現今很多孩子在高壓家庭中成長，導致小朋友及青少年自殺個案上升，資深戲劇大師甄詠蓓（Olivia）為提升外界對孩子精神健康的關注，聯同中環大館合辦藝術活動，希望透過藝術教育去幫助孩子表達自我，培育創意及鍛煉毅力。

甄詠蓓是當代劇場的才女，集編、導、演、教學、寫作於一身，現為「甄詠蓓戲劇⼯作室」藝術總監。育有快將20歲女兒的她，無論在家庭或工作中皆致力培育下一代，她笑言自己從事藝術創作多年，不懂得做一個虎媽，曾一度懷疑自己的教女方式。

在女兒小時候，我也曾迷茫過，擔心她讀書跟不上，我應否與其他家長一樣多點催谷呢？到今天我發覺真的不是，幫助孩子成為一個內心強大的人更重要。

▲ Olivia感恩自己的工作、朋友及寶貝女帶給她快樂。（黃建輝攝）

很多家長因過度保護孩子，以致孩子抗壓力低、心靈脆弱，Olivia認為育兒是長線投資，應從小為孩子打穩根基，才能面對將來可能出現的各種危機。Olivia笑言自己對女兒的「長線投資」漸見成果，從多年的育兒經驗及與年青人相處後，對家長總括了5個教養建議。

1. 協助發掘孩子專長與熱情

不少家長都望子成龍，從小安排子女學習「十八般武藝」，望子女考入名校，將來成為醫生、律師。Olivia認為家長不應指定、委派「興趣」給子女，而是用心聆聽，輔助孩子去發掘專長，尋找熱情。

我是passion drive的，我認為熱情能推動一個人向前，只要愛上一件事情，就會盡力做好。人的成長很有趣，以我女兒為例，人去到某一階段就會知道自己想做甚麼，她喜歡溜冰、運動，我相當支持。每一個人都有他的路要走，不需要與人比較。

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2. 從旁觀察孩子玩耍

小朋友玩耍的時候，父母不時作出干擾，甚至控制小朋友的玩法，Olivia並不建議，因每個小朋友都有創意，父母應代入孩子的心態，「不妨嘗試讓小朋友帶領你去玩。看看他們怎樣玩。」

3. 教導如何面對恐懼與難關

童年是孩子最快樂的時間，父母要容許孩子跌倒，並教導他們勇於面對恐懼與難關，讓他們及早成為內心強大的人，將來面對難關時就能夠生存，並想辦法解決困難。「人生有很多危機要面對，倘若孩子懦弱、恐懼、甚麼都害怕的話，便會擔心到不能做任何事。」

▲ Oliver覺得現代女性太辛苦，既要照顧家庭又要工作。（黃建輝攝）

4. 分享自己的經歷

Olivia經常鼓勵家長，多跟子女訴說個人故事，尤其是小朋友很需要睡前講故事的時間。家長不一定要讀故事書，反而小朋友喜歡聽父母的故事，小朋友從父母的經歷中或有所得著。

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5. 家是最好的避風港

「究竟家是甚麼？是一個壓力之所？是一個戰場？還是一個避風港呢？」Olivia認為對於一個小朋友的成長，父母的接納、聆聽和愛是很重要的，還有責任把家打造做成一個很好的避風港或安全網，讓子女知道無論發生甚麼事情，都可以回家為自己「叉電」。

▲ Olivia與中環大館最近第二度合辦「動戲‧童迷香港藝術計劃 ELAN Lost Child Project HK 2022」活動，關注兒童及年青人的精神健康。（黃建輝攝）

藝術教育不是為一紙證書

從事戲劇教育工作多年的Olivia，曾遇過很多功利家長，帶小朋友來參加工作坊，只顧查詢有沒有證書，「他們不是為尋找藝術中的涵養，只是為了考試，我對這樣的家長是不用游說的。」Olivia會向家長解釋藝術能為小朋友培養良好品格，包括提升社交能力、培育創意及鍛煉毅力和耐力。

表演藝術是一種表達能力，很好玩、很活潑，也能激活潛能及創意。透過玩的過程，參與者更可找到自我，因表演的時候是一種身分肯定，找出自己的定位和建立自信。

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辦藝術計劃關注年青人精神健康

Olivia與中環大館最近第二度合辦「動戲 ‧ 童迷香港藝術計劃 ELAN Lost Child Project HK 2022」活動，透過一系列的特選節目，包括舞蹈、劇場、音樂、故事工作坊及討論，一同探索兒童及年青人的精神健康。

由今年4月啟動至7月，分兩階段於網上及大館進行，由Olivia與著名國際形體劇場導演及教育家David Glass聯手策劃。David Glass於1997年起發起「迷失兒童計劃」（Lost Child Project），走訪22個國家、接觸逾1萬名流浪兒童，藉戲劇教育激發他們的創意，令他們尋回自己的聲音。

▲ Olivia認為愛對一個人很重要，如果能夠找到所愛就會感到快樂，否則人生會過得很痛苦。（黃建輝攝）

Olivia憶述一位曾經歷過很多迷失的年青人，因為喜歡戲劇，大學輟學後投考演藝學院失敗，踏入工作後發展不順暢，家人又不理解他。他形容自己的問題像有很多「屎」，即使跟社工訴苦，「屎」仍然存在，但透過表演藝術，他可以將「屎」變成「金」。

這個形容太厲害，他自參與我們這個計劃後開始做創作，且做得很好。一班迷失的年青人在同一平台走在一起，就會發覺原來人人都有自己的壓力，孤獨感會大大減少。

更多關於甄詠蓓與大館的藝術計劃，詳見專訪【下一頁】。

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記者︰林綺玲