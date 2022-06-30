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【院內感染】伊院再多5名病人帶耐萬古霉素腸球菌　全部人情況穩定

社會 19:34 2022/06/30

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伊院再多5名病人帶耐萬古霉素腸球菌。（資料圖片）

伊利沙伯醫院早前發現病人帶有耐萬古霉素腸球菌，院方發言人今日（30日）公布，再多3科矯形及創傷科病人及2名外科病人帶有該菌，全部人情況穩定。

伊院發言人說，早前有病人帶有耐萬古霉素腸球菌，按既定感染控制程序展開追蹤篩查後，再發現3名年齡介乎36歲至87歲的矯形及創傷科男病人，帶有耐萬古霉素腸球菌。他們均沒有感染病徵，正在院內接受隔離治療，情況穩定。

另外，院方亦發現兩名年齡分別為52歲及80歲的外科男病人帶有耐萬古霉素腸球菌，沒有感染病徵。其中一名病人早前已經出院，另一名病人正在接受隔離治療，情況穩定。

院方又說，有關病房已加強執行各項感染控制措施，包括加強病人及環境篩查；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生，及加強病房的清潔及消毒。

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責任編輯：黃悅晴

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