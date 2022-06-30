【金像獎2022】發現有虛假招聘工作人員　金像奬協會發表聲明：保留法律追究權利

香港電影年度盛事「第四十屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於下月底舉行，但香港電影金像獎協會發現近日有人假冒該會招聘工作人員。

香港電影金像獎協會今日（6月30日）發表聲明如下：

「香港電影金像獎協會」（本協會）近日發現在不同的社交平台(包括Facebook)專頁或群組，出現為「第四十屆香港電影金像奬」頒獎典禮招聘大量工作人員之帖文。

「香港電影金像奬協會」謹此嚴正聲明，本協會沒有委托第三方平台發布任何工作招聘資訊，就此等偽冒行為已經報警處理，並保留一切法律追究權利。

本協會所有職位招聘均由秘書處內部安排，不會委托第三方平台進行，亦不會以「收工即出」、「即日出糧」或「日結」等方式發放工資。請求職者提高警覺，不要向騙徒提供任何資料。

我們謹此呼籲求職者切勿在任何情況下回應不知名機構或人士發出的偽冒招聘廣告，並請小心保護個人資料。如對招聘資訊有任何查詢，請發送電郵至 hkfaa@hkfaa.com核實。

如懷疑受騙或需要協助，請致電「香港警務處反詐騙協調中心-防騙 易」熱線 18222 查詢。