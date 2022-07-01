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【創科發展】習近平促港府把支持創新科技發展　放在更突出位置

政治 15:18 2022/07/01

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國家主席習近平視察香港科學園。（新華社圖片）

國家主席習近平來港期間，僅到科學園考察，他表示，香港科技工作者是中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支重要力量，寄語特區政府要把握時代發展大勢，把支持創新科技發展放在更加突出的位置，進一步發揮好科技創新的支撐和引領作用。

習近平強調，國家高度重視科技創新工作，深入實施創新驅動發展戰略，並已將支持香港建設國際創科中心納入「十四五」規劃，對香港有很高的期望。希望香港發揮自身優勢，匯聚全球創新資源，與粵港澳大灣區內地城市珠聯璧合，強化產學研創新協同，着力建設全球科技創新高地。

他形容，香港科技工作者是中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支重要力量，希望他們繼續弘揚愛國愛港傳統，堅定創新自信，瞄準世界科技前沿，積極對接國家重大戰略需求，着力攻克關鍵核心技術，為把中國建設成為世界科技強國作出貢獻。

習近平續指，青年人是全社會最富有活力、最具有創造性的群體，也是推動創科發展的生力軍。要為青年鋪路搭橋，提供更大發展空間，支持青年在創新創業的奮鬥人生中出彩圓夢。

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責任編輯：林曉君

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