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【香港警隊】外籍警官莊定賢紥根香港30多年　從未有離港打算

社會 19:43 2022/06/30

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外籍警官莊定賢紥根香港30多年，從未有離港打算。（警方Facebook）

香港警務處助理處長莊定賢接受鳳凰衛視專訪時表示，香港是一個充滿驚人活力及熱情的城市，提供着多元化的包容及其他地方可能沒有的機會，而能夠加入先進的警隊，為社會穩定做貢獻，是他的幸運。

作為警隊為數不多的外籍警官，莊定賢紥根香港30多年，經歷了1997年香港回歸及2019年的修例風波，他憑着對香港的熱愛，懷着對警務工作的熱忱，他堅定留下為香港服務。他指，很驕傲可以與一班專業、互相信賴的同事為這個城市貢獻力量。

對於未來，莊定賢表示即使在退休之後，他亦沒有離港的打算，因為他很有信心，大家只要團結一致，香港會成為一個更美好的地方。

香港非常有韌性，這是一個巨大的社群，幫我們遇到困難時，只要我們團結起來，香港將會改變，成為一個更美好的地方。

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責任編輯：李榮忠

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