【內地通關】姚柏良倡開探親通道　 返內地港人可在香港「逆向隔離」

▲ 旅遊界議員、香港中國旅行社董事長要姚柏良在報章撰文，希望解決與內地通關問題。（資料圖片）

明日便是香港回歸25周年紀念日，惟與內地通關仍沒有具體時間表。旅遊界議員、香港中國旅行社董事長要姚柏良在報章撰文，提出5點建議，包括點對點閉環開通「探親通道」、縮短檢疫日數、利用本港逆向隔離等。他說，這不單是旅遊業的訴求，也是絕大部分市民的祈盼，亦是新一屆政府最迫切的工作。

姚柏良說，以客觀存在的現實而言，香港疫情和內地仍存在較大差距，短時間內香港社會也難以達到內地的防疫標準。但促進兩地人員流動，政府仍有較大空間可作為。他給出以下建議，包括：

其一，是點對點閉環管理。社會各界就「局部」通關貢獻不少良言善策，筆者認為除了商務原因外，可考慮以閉環方式開通「探親通道」，以人道主義考慮，實施有限度探親。另外，也可為旅遊業引入「團進團出」的概念，讓旅客在指定的路綫和地點旅遊，為開通旅遊踏出第一步。

其二，是爭取縮短檢疫日數。因應Omicron變種的特性，內地第九版新冠肺炎防控方案已將入境隔離時間從原本的14+7改為7+3日。故此，希望政府能向中央政府反映，在可行的情況下，爭取盡量減少隔離日數，減少旅客的時間和經濟成本。

其三，是逆向隔離和處理交通瓶頸。內地隔離檢疫酒店供應非常有限，香港市民預訂健康驛站出現嚴重困難。雖然深圳最近增加名額由每日數百個增至1,300間，但仍嚴重不足。政府可建議「逆向隔離」，讓返回深圳或珠海的港人可在香港的隔離設施進行檢疫。同時，香港回內地的交通存在嚴重瓶頸，不論是返回珠海的金巴車票、還是返回內地城市的機票，都一票難求，這些問題也需政府與內地溝通，以滿足港人回內地的需求。

其四，是統一檢測安排。有不少在香港檢測陰性的個案，在過境時被驗出不確定或陽性，旅客要被迫折返。他相信部分是兩地檢測標準不一導致，希望政府加強檢測標準的協調，減少對旅客的困擾。

最後，他建議「來港易」能適用於全國。現時「來港易」計劃只適用於從廣東省或澳門出發的內地居民，但從科學防疫來看，其具備與「回港易」採用同樣適用範圍的條件。希望能盡快適用全國疫情受控的地區，促進兩地的人員流動。

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責任編輯：袁澍