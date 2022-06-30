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【七一回歸】習近平視察科學園　鼓勵科研人員加倍努力

政治 19:55 2022/06/30

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國家主席習近平下午視察科學園。（資料圖片）

國家主席習近平今（30日）在行政長官林鄭月娥陪同下，視察香港科學園，聽取相關官員和香港科技園公司匯報香港近年的創科發展和前景，又參觀一家InnoHK創新香港研發平台的重點實驗室，習近平鼓勵出席的香港科研人員和創科企業代表加倍努力。

林鄭月娥感謝國家《十四五規劃綱要》提出將粵港澳大灣區發展成國際科技創新中心，並明確支持香港建設國際創新科技中心。表明香港將落實《北部都會區發展策略》，助力創科發展和深化港深創科合作。創新及科技局局長薛永恒和發展局局長黃偉綸，分別向習近平介紹新田科技城和洪水橋／厦村新發展區這兩大平台，對接深圳科創園區和前海深港現代服務業合作區，使香港更好融入國家發展大局。

另外，習近平參觀香港旗艦項目InnoHK創新香港研發平台下的香港神經退行性疾病中心。中心主任葉玉如教授介紹中心的跨學科研究團隊，致力推動神經退化性疾病研究及科研成果轉化，以準確診斷阿爾茲海默症，從而實現早期篩查和治療，為人類健康作出貢獻。

結束視察前，習近平向30多名香港科研人員和青年創業者代表發表講話，勉勵科研人員、業界及青年，特別是對香港青年的關心，體現對香港創科的重視和肯定，對香港貢獻國家科技發展的期盼。出席者包括在港中國科學院及中國工程院院士、青年科學家和研發人員及創科企業代表等。

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記者：林曉君

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