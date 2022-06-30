【Band1尖子】憑奧數STEM成績考入喇沙　數理尖子自律成才︰每日列目標清單

▲ 聖公會聖提摩太小學小六生羅浩添獲喇沙書院取錄。

優秀學生都具備自律的特質，也往往有自己一套讀書與溫習方法。聖公會聖提摩太小學小六生羅浩添憑著數理能力強，奧數及STEM成績突出，在中自行分配學位階段，獲首志願喇沙書院取錄。浩添沒有補習，靠的是自律，也全因他對數理的熱忱，課餘時間仍努力不懈自學。

浩添原本一直為喇沙的面試作準備，4月時收到校方通知首次面試取消，同時表示看過其簡歷後認為合適，會安排他在5月中旬進行次輪面試。最終面試亦告取消，其後浩添喜獲喇沙的取錄通知。他估計喇沙主要按他提交的簡歷而取錄他，其中羅列的奧數及STEM成績或吸引學校注意，在個人及團體項目都多次獲獎，表現出數理能力強。

傳統名校喇沙書院設有7班中一，在自行分配學位階段提供76個學額，收生準則方面，操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、成績次第名單佔 60%，面試表現佔40%。校方原定面見所有申請的學生，再從中揀選適合的學生進入第二輪面試，但因疫情關係而取消面見。

▲ 羅浩添沒有補習，靠的是自律及對數理的熱忱。（湯致遠攝）

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全能學生文理皆精

自小成績優異的浩添考試例必保持全級三甲，更多數考第一。他小四時發現自己熱愛數學，每次數學科考試都取得96分或以上佳績。現在小六的他數理程度已達中一，日常會額外做一些練習，除了學校安排他參賽外，他亦會自行報名參加一些比賽。

浩添的班主任蔡美珠老師自小五任教他，讚賞他是一位全面的學生。她提及不少精英學生專於主科，而男生通常在藝術方面稍遜，但浩添「畫畫靚，寫字也靚」，不單體育、藝術，就連表達能力、社交能力、EQ（情緒智商）等都表現突出，自我檢視能力亦高。

蔡老師坦言，「我教學那麼多年，少有遇到如此全面的學生」。她認為浩添可說是一位資優小朋友，他在小四、五也曾參加香港資優教育學苑舉辦的數學課程。

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小五一度沉迷打機

品學兼優的浩添在學習路上亦遇過挫折，他自言小五下學期有半年沉迷打機。他憶述當時，「回家即打機，做完功課又繼續打機，最嚴重一日打機5小時」，那段時間他的成績退步了，對打機以外的事情都提不起勁。父母曾為此責備他，蔡老師也發覺他的轉變，致電向家長了解。

可幸後來浩添既因「打機打到悶」，也發現長此下去不是辦法，終醒覺要擺脫沉迷打機的惡習。事過境遷，他直言當時「已浪費了很多時間」，事件為他帶來了深刻的教訓。不過，這只是個別事件，浩添一直都算很自律。他分享︰

我每朝寫下當日的目標清單，完成後才可以做其他事情，如做運動、畫畫。

日花4小時自學自習

浩添每日花1至2小時做功課，另外自習3至4小時，趁自習時間多做奧數、英文練習等，好學的他還會報讀網上課程。他對自己既有要求，也懂得紓壓。

星期六日玩多一點，星期一至五基本上都是學術方面。有時放慢了一日，接著會加緊補回來。

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即將升讀喇沙，浩添首要希望能跟上學習進度，也認清自己的水平及定位。他欣賞喇沙的STEM教育，期望繼續在數理方面發展。他打算將來大學畢業後，實行一個宏大的目標︰

我長大後想環遊世界，讀萬卷書不如行萬里路，讀書只是表面，我想看看各個地方的文化，認識世界多一些。

見證父母辛勤工作

浩添是家中獨子，父母給予他很大空間，只要求他努力就可以了。父母在深水埗開設一間布匹店，一家三口在地舖生活，閣樓成為他們的睡房。浩添每日就在店內的小枱上做功課、讀書，父母則在另一張枱忙於工作，這是一家人日常的寫照。

浩添眼見父母每天工作至凌晨1、2時，因此他一直都很懂事，自動自覺學習，不想增添雙親的擔子，也希望將來有能力供養父母。

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記者︰駱秀玲