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【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件

社會 21:51 2022/06/30

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海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒，為2年來首宗同類案件。（黃傑偉攝）

香港海關毒品調查科在昨日（29日）於香港國際機場檢獲1.3公斤懷疑可卡因，市值120萬元。行動中，拘捕兩名由巴西聖保羅經埃塞俄比亞抵港的旅客。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任劉偉倫指，海關機場課關員，於昨日截查一男一女兩名旅客，由巴西聖保羅經埃塞俄比亞到港旅客，懷疑女子體內藏有毒品，隨即以販運危險藥物拘捕女子，並拘捕一名同行男子，兩人被送往醫院檢驗，其後發現女子下體藏有一條重200克懷疑可卡因，X光檢驗下亦發現兩人體內懷疑藏有毒品。

海關毒品調查科接手調查，被捕女子35歲，報稱售貨員，男子35歲報稱健身教練，現時被捕女子已排出49粒共重539克懷疑可卡因，男子排出53粒共重583克懷疑可卡因。海關相信2人並未將所有毒品排出，2人仍在醫院扣查中。

案件為2020年3月以後首宗由航空旅客體內藏毒案件，相信疫情放緩後，販毒集團會以旅客帶毒方式販毒。海關會繼續從源頭打擊，阻止毒品流入本港。並重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉

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