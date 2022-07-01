【風暴消息】三號強風信號生效　天文台：會在中午前維持【不斷更新】

▲ 天文台預料熱帶氣旋暹芭會在今明兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強。（湯致遠攝）

天文台預料，「暹芭」將在7月1日逐漸闖入本港400公里範圍，屆時本港將有狂風驟雨及雷暴，高地間中吹7級強風，料長周末假期持續有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，至下周初及中期天氣持續不穩定。

【07:45】三號強風信號會在今日中午前維持

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午8時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約470公里，即在北緯18.1度，東經114.4度附近，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。



在過去數小時，暹芭繼續向西北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸，並間中為珠江口帶來大驟雨及猛烈陣風，本港離岸及高地吹強風，南部風勢較大，三號強風信號會在中午前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。



海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。



在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時67、58及53公里，最高陣風分別為每小時95、66及70公里。

7月1日【02:00】

隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本港離岸及高地吹強風，間中有狂風大驟雨，三號強風信號會在今日（7月1日）中午前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。

海面有大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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責任編輯：TOPick港聞組