【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師周慧賢失蹤驚揭伏屍酒店　前男友由律師陪同到警署

▲ 失蹤瑜伽導師周慧賢。

23歲瑜伽女導師周慧賢，原定周四（30日）凌晨出發到美國進修瑜伽，惟由昨晚起離奇失蹤，並沒有登機前往美國，而行李仍於家中，家人心急報警求助，其友人在社交平台發帖尋人。失蹤消息傳出後，周慧賢驚揭伏屍尖沙咀一間酒店。

消息指周慧賢前男友較早前在律師陪同下到警署自首，油尖警區重案組已接手調查，案件改列作謀殺案跟進。

消息指周慧賢28歲前男友，29日晚與律師到黃大仙警署自首，交出酒店房咭，警方到場後發現房間內有血漬，在染血的浴缸發現女屍，並證實為失蹤的周慧賢。初步調查她身上有刀傷，將案件列作謀殺案。

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周慧賢失蹤後，根據其朋友所指，數名周慧賢的友人到其深水埗家中協助收拾行李離開後，她的前男友突然到訪，周慧賢隨前男友離開寓所後失去蹤影。家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急報警求助，警方向周慧賢的前男友聯絡，惟對方稱「所有嘢唔知道」。

事主周慧賢為一名瑜伽教練，身高約1.65米、中等身材、蓄深啡色長髮，她在6月29日下午約4時42分於深水埗最後露面，身穿白色連帽運動服、白色運動鞋及攜有淺色手袋。

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記者：李榮忠、伍瑋瑋