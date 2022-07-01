  • 26°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 03:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師周慧賢失蹤驚揭伏屍酒店　前男友由律師陪同到警署

社會 01:26 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

失蹤瑜伽導師周慧賢。

23歲瑜伽女導師周慧賢，原定周四（30日）凌晨出發到美國進修瑜伽，惟由昨晚起離奇失蹤，並沒有登機前往美國，而行李仍於家中，家人心急報警求助，其友人在社交平台發帖尋人。失蹤消息傳出後，周慧賢驚揭伏屍尖沙咀一間酒店。

消息指周慧賢前男友較早前在律師陪同下到警署自首，油尖警區重案組已接手調查，案件改列作謀殺案跟進。

消息指周慧賢28歲前男友，29日晚與律師到黃大仙警署自首，交出酒店房咭，警方到場後發現房間內有血漬，在染血的浴缸發現女屍，並證實為失蹤的周慧賢。初步調查她身上有刀傷，將案件列作謀殺案。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

周慧賢失蹤後，根據其朋友所指，數名周慧賢的友人到其深水埗家中協助收拾行李離開後，她的前男友突然到訪，周慧賢隨前男友離開寓所後失去蹤影。家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急報警求助，警方向周慧賢的前男友聯絡，惟對方稱「所有嘢唔知道」。

事主周慧賢為一名瑜伽教練，身高約1.65米、中等身材、蓄深啡色長髮，她在6月29日下午約4時42分於深水埗最後露面，身穿白色連帽運動服、白色運動鞋及攜有淺色手袋。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠、伍瑋瑋

相關文章

【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
21:51 2022/06/30
【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
17:16 2022/06/30
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯
11:37 2022/06/30
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯

你可能感興趣

【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
21:51 2022/06/30
【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
17:16 2022/06/30
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯
11:37 2022/06/30
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯
罪案 教練 瑜伽 運動 美國 深水埗 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文