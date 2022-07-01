【失蹤謀殺】23歲瑜伽導師揭伏屍酒店　警方：感情及金錢糾紛調查

▲ 失蹤瑜伽導師周慧賢。

23歲瑜伽女導師周慧賢，原定周四（30日）凌晨出發到美國進修瑜伽，惟由昨晚起離奇失蹤，並沒有登機前往美國，而行李仍於家中，家人心急報警求助，其友人在社交平台發帖尋人。失蹤消息傳出後，周慧賢驚揭伏屍尖沙咀一間酒店。

油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳警司今日（7月1日）表示，28歲男子與律師到黃大仙警署自首，交出酒店房咭，抵達房間調查，發現死者浸在廁所浴缸，法醫檢查後發現死者全身有30多處刀傷，致命刀傷有兩個，其中心口左胸前有8處被刺傷，喉嚨亦有刀傷，死亡時間不超過24小時。

初步調查顯示，該名28歲男子以刀襲擊死者。警方在現場檢獲一把長27厘米的刀，懷疑與案有關，將會循感情和金錢糾紛等方向調查。該名28歲男子涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。



根據警方紀錄，該名23歲女子為一名失蹤人士。警方昨日上午接獲其家人報案，指該名23歲女子6月29日下午離開其位於深水埗海壇街的住所後便告失蹤。稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

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周慧賢失蹤後，根據其朋友所指，數名周慧賢的友人到其深水埗家中協助收拾行李離開後，她的前男友突然到訪，周慧賢隨前男友離開寓所後失去蹤影。家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急報警求助，警方向周慧賢的前男友聯絡，惟對方稱「所有嘢唔知道」。

事主周慧賢為一名瑜伽教練，身高約1.65米、中等身材、蓄深啡色長髮，她在6月29日下午約4時42分於深水埗最後露面，身穿白色連帽運動服、白色運動鞋及攜有淺色手袋。

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記者：李榮忠、伍瑋瑋