  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 23:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離奇失蹤】23歲瑜伽女教練周慧賢原定赴美卻失蹤　親友心急網上尋人

社會 22:36 2022/06/30

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

23歲瑜伽女教練周慧賢失蹤，親友心急網上尋人。（網上圖片）

23歲瑜伽女教練周慧賢，原定今日（30日）凌晨出發到美國進修瑜伽，惟由昨晚起離奇失蹤，並沒有登機前往美國，而行李仍於家中，家人心急報警求助，其友人在社交平台發帖尋人。

據周慧賢朋友所指，數名周慧賢的友人到其深水埗家中協助收拾行李離開後，她的前男友突然到訪，周慧賢隨前男友離開寓所後失去蹤影。家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急報警求助，警方向周慧賢的前男友聯絡，惟對方稱「所有嘢唔知道」。

事主周慧賢為一名瑜伽教練，身高約1.65米、中等身材、蓄深啡色長髮，她昨日下午約4時42分於深水埗最後露面，身穿白色連帽運動服、白色運動鞋及攜有淺色手袋。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
今日 21:51
【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
今日 17:16
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯
今日 11:37
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯

你可能感興趣

【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
今日 21:51
【體內藏毒】海關拘兩名巴西旅客涉體內藏毒　為2年來首宗同類案件
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
今日 17:16
【擅用電腦】為學術資助擅登入電腦　理大助理教授不誠實取用電腦罪成候判
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯
今日 11:37
【投資騙局】57歲女子誤墮外幣投資項目騙局　存入約60萬後與騙徒失聯
罪案 教練 瑜伽 運動 美國 深水埗 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
今日 16:01
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
今日 13:29
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」
今日 13:16
【生命鬥士】小予恩抗病奮戰5年多後離世　家人悲痛「永遠愛她」