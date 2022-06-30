【離奇失蹤】23歲瑜伽女教練周慧賢原定赴美卻失蹤　親友心急網上尋人

▲ 23歲瑜伽女教練周慧賢失蹤，親友心急網上尋人。（網上圖片）

23歲瑜伽女教練周慧賢，原定今日（30日）凌晨出發到美國進修瑜伽，惟由昨晚起離奇失蹤，並沒有登機前往美國，而行李仍於家中，家人心急報警求助，其友人在社交平台發帖尋人。

據周慧賢朋友所指，數名周慧賢的友人到其深水埗家中協助收拾行李離開後，她的前男友突然到訪，周慧賢隨前男友離開寓所後失去蹤影。家人發現她沒有登機赴美國，行李留在家中，心急報警求助，警方向周慧賢的前男友聯絡，惟對方稱「所有嘢唔知道」。

事主周慧賢為一名瑜伽教練，身高約1.65米、中等身材、蓄深啡色長髮，她昨日下午約4時42分於深水埗最後露面，身穿白色連帽運動服、白色運動鞋及攜有淺色手袋。

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記者：李榮忠