【交通消息】港鐵列車服務維持正常　新渡輪及天星小輪暫停服務【不斷更新】

▲ 本港迎來今年首個8號風球。（梁偉榮攝）

隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口間中有大驟雨及猛烈陣風。本港離岸及高地吹強風，三號強風信號會在今日（7月1日）中午前維持。詳情即看【下一頁】

【19:15】

港鐵表示，繼續維持公眾假期的行車時間表。 港鐵巴士服務在八號熱帶氣旋警告信號發出3小時後暫停，各綫班次如下：

港島綫 3.5分鐘一班車 荃灣綫 3.5分鐘一班車 觀塘綫 3.5分鐘一班車 將軍澳綫 北角至寶琳：6分鐘一班車

北角至康城：12分鐘一班車 機場快綫 30分鐘一班車 東涌綫 7分鐘一班車 迪士尼綫 10分鐘一班車 南港島綫 7.5分鐘一班車 屯馬綫 7分鐘一班車 東鐵綫 上水至金鐘：6-8分鐘一班車 輕鐵 5-18分鐘一班車 港鐵巴士 5-15分鐘一班車

【18:45】九巴及龍運巴服務現時仍會維持正常

九巴及龍運巴士表示，現時巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

【18:00】天星小輪

天星小輪將於晚上7:30起暫停由尖沙咀來往中環及灣仔之航班。

【17:50】新渡輪本地航線即將暫停服務

新渡輪本地航線即將暫停服務，隨著熱帶風暴暹芭迫近香港，新渡輪本地航線在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。

【17:30】港鐵列車服務維持公眾假期正常班次

港鐵表示，列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持公眾假期的正常班次，直至晚上列車服務結束；而各個主要車站亦會加派人手協助乘客。

【17:30】星期日及公眾假期運作的青少年／長者服務中心及社署服務單位將停止開放

社會福利署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將會發出，通常於星期日及公眾假期運作的社署轄下福利服務單位、提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。

【16:55】回歸文藝晚會以錄播形式播出

康文署宣布，受颱風影響，原定今日晚上8時在紅磡香港體育館舉行的慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會（文藝晚會）將以錄播形式播出，已獲邀的嘉賓無需出席，市民可安坐家中經以下本地電視台收看文藝晚會節目。

【16:45】民政事務總署「居安抗疫」熱線將暫停服務

民政事務總署「居安抗疫」熱線（1833 019）將會於八號信號發出後暫停服務。於服務暫停期間，來電人士可選擇留言或致電緊急事故協調中心（2572 8427）留下訊息，以便熱線於恢復運作後盡快作出跟進。



民政事務總署表示，如八號信號在不遲於晚上8時取消，熱線將於當日盡快恢復服務；否則，熱線將於翌晨七時或八號信號取消後約兩小時恢復運作，以兩者較遲者為準。

【16:31】新渡輪橫水渡航線尾班船提早開出

新渡輪表示，受熱帶風暴暹芭影響，橫水渡航線尾班船提早開出，最後一班為梅窩開往坪洲，下午5時30分開出。新渡輪表示，為乘客安全著想，可能需要在未改掛或於改掛八號信號後的短時間內，全面停航。

【16:30】所有學校停課

由於香港天文台會考慮在今晚（1日）六時至九時發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【15:51】現代貨箱碼頭下午5時起暫停重櫃交收

現代貨箱碼頭宣布，因颱風關係，碼頭下午2時起已暫停所有吉櫃交收服務，下午5時起會暫停所有重櫃交收服務。



【13:30】

受熱帶風暴影響，東方之珠維港遊取消A和B (開船時間：15:15）及維港遊 (開船時間：17:25）

如已購買受影響航班船票的旅客，請由即日起在一個月內通過原購票方式免費辦理改期或退票手續。

【11:30】昂坪360宣布受三號強風信號影響纜車服務暫停

昂坪 360 宣佈， 由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停 。昂坪360將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【09:00】多條渡輪航線暫停服務

多條渡輪航線暫停服務，包括富裕小輪屯門經東涌和沙螺灣，來往大澳的航線，坪洲街渡來往愉景灣和梅窩航線，翠華船務馬料水來往東坪洲、黃石來往塔門、馬料水來往塔門、黃石來往赤徑、以及香港仔經北角村來往榕樹灣的航線。 另外，由於船舶機件故障，富裕小輪中環來往紅磡航線，亦已暫停服務

【05:45】社署籲不要送子女或家人到託管或長者服務中心

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心或長者服務中心。市民如有需要送子女或家人到有關中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:25】幼稚園及部分特殊學校停課

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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責任編輯：TOPick港聞組