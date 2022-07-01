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【打風消息】幼稚園及部分特殊學校停課　多條渡輪航線暫停服務

社會 09:03 2022/07/01

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熱帶氣旋暹芭會在今明兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪。(湯致遠攝)

隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口間中有大驟雨及猛烈陣風。本港離岸及高地吹強風，三號強風信號會在今日（7月1日）中午前維持。詳情即看【下一頁】

【09:00】

多條渡輪航線暫停服務，包括富裕小輪屯門經東涌和沙螺灣，來往大澳的航線，坪洲街渡來往愉景灣和梅窩航線，翠華船務馬料水來往東坪洲、黃石來往塔門、馬料水來往塔門、黃石來往赤徑、以及香港仔經北角村來往榕樹灣的航線。 另外，由於船舶機件故障，富裕小輪中環來往紅磡航線，亦已暫停服務

【05:45】

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心或長者服務中心。市民如有需要送子女或家人到有關中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:25】

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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