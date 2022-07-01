【澳門天氣】澳門3號風球下午維持　氣象局：料未來1小時有雷雨區影響澳門及相鄰地區【不斷更新】

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澳門今日（1日）三號風球生效。氣象局今日預料三號風球將在上午維持， 預測澳門風力將會增強。

【12:55】

澳門氣象局預料未來1小時將有雷雨區影響澳門及相鄰地區。

三號風球仍然生效。 預料三號風球將在下午維持。 預測本澳風力將會增強。 在 12 時強烈熱帶風暴 “暹芭” (2203) 集結在本澳以南約 400 公里，大致趨向廣東西岸。

【11:57】

澳門氣象局指強烈熱帶風暴「暹芭」向西北方向移動，大致趨向廣東西部，於今日（1日）晚間至明日（2日）早上最接近。由於「暹芭」正逐漸增強，並有可能進一步發展為颱風，同時「暹芭」或採取較偏北路徑更接近時，風力將可能達至八號風球風力下限，將視乎「暹芭」的發展及本地的風力變化，在晚間至凌晨考慮是否需要發出八號風球。詳情即看【下一頁】

【08:00】

氣象局指，強烈熱帶風暴「暹芭」將向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶。由於預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，其強度及路徑未來仍存在較大變數，如「暹芭」採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。 受「暹芭」的環流及雨帶影響，預料澳門天氣不穩定，今日（1日）至周日（3日）風勢將有所增強，驟雨漸趨頻密及有雷暴。

另一方面，由於未來數日正值天文大潮，今日（1日）早上至中午內港一帶會出現輕微水浸，而在疊加風暴潮及持續降雨影響下，預測周六（2日）早上至中午內港一帶會出現約0.5米以下的水浸。

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責任編輯：TOPick 港聞組