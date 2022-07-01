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【澳門天氣】澳門3號風球料今日上午維持　預測風力將會增強

社會 08:34 2022/07/01

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（資料圖片）

澳門今日（1日）三號風球生效。氣象局今日預料三號風球將在上午維持， 預測澳門風力將會增強。

氣象局指，強烈熱帶風暴「暹芭」將向西北方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶。由於預料受菲律賓以東的另一低壓區發展所影響，其強度及路徑未來仍存在較大變數，如「暹芭」採取較偏北路徑更接近澳門或於近岸加強，屆時不排除改發更高風球的機會。 受「暹芭」的環流及雨帶影響，預料澳門天氣不穩定，今日（1日）至周日（3日）風勢將有所增強，驟雨漸趨頻密及有雷暴。

另一方面，由於未來數日正值天文大潮，今日（1日）早上至中午內港一帶會出現輕微水浸，而在疊加風暴潮及持續降雨影響下，預測周六（2日）早上至中午內港一帶會出現約0.5米以下的水浸。

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責任編輯：余思嵐

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