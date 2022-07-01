【七一回歸】國家主席習近平為主要官員監誓　料發表重要講話【不斷更新】

▲ 國家主席習近平出席就職典禮。（政府新聞網影片截圖）

香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，今日上午在香港會議展覽中心舉行。國家主席習近平料乘搭高鐵赴港出席，並將發表講話。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【10:25】

第六屆政府行政會員成員在政務司司長陳國基帶領下上台宣誓，並由特首李家超監誓。

【10:15】

第六屆特首李家超宣誓就任，由習近平監誓。李家超指，定當擁護基本法，效忠香港特區，盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，對香港特別行政區負責。

李家超及後帶領第六屆特區政府主要官員上台宣誓。因應疫情關係，主要官員並沒有與習近平握手，只向他鞠躬。

【10:10】

國家主席習近平及夫人彭麗媛，在新一屆特首李家超及其林麗嬋陪同下進場。就職典禮開始前，奏唱國歌。

另外，昨日未有現身的政制及內地事務局局長曾國衞，亦有出席就職典禮。

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記者：陳葆琳