【七一回歸】國家主席習近平為主要官員監誓 料發表重要講話【不斷更新】
政治 10:18 2022/07/01
香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，今日上午在香港會議展覽中心舉行。國家主席習近平料乘搭高鐵赴港出席，並將發表講話。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。
【10:25】
第六屆政府行政會員成員在政務司司長陳國基帶領下上台宣誓，並由特首李家超監誓。
【10:15】
第六屆特首李家超宣誓就任，由習近平監誓。李家超指，定當擁護基本法，效忠香港特區，盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，對香港特別行政區負責。
李家超及後帶領第六屆特區政府主要官員上台宣誓。因應疫情關係，主要官員並沒有與習近平握手，只向他鞠躬。
【10:10】
國家主席習近平及夫人彭麗媛，在新一屆特首李家超及其林麗嬋陪同下進場。就職典禮開始前，奏唱國歌。
另外，昨日未有現身的政制及內地事務局局長曾國衞，亦有出席就職典禮。
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳葆琳