【七一回歸】習近平：未來五年是香港開創新局面關鍵期【不斷更新】

▲ 國家主席習近平出席政府就職典禮。（陳國峰攝）

香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，今日上午在香港會議展覽中心舉行。國家主席習近平乘搭高鐵赴港出席，料將發表講話。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【11:15】習近平提出四大希望

習近平指，未來五年是香港開創新局面關鍵期，並提出四大希望：

1. 著力提高治理水平。完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。

2. 不斷增強發展動能。中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

3. 排解民生憂難，新一屆政府要不負市民，拿出更有效的舉措，讓發展成果更公平。

4. 共同維護香港和諧穩定，特別關心青年人。

【11:00】準確把握「一國兩制」

習近平指，只有深刻理解和準確把握「一國兩制」的實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝著正確的方向行穩致遠。

1. 全面貫徹一國兩制方針，一國兩制是完整制度，以維護發展利益為基本，將為港澳創造發展機會。

2. 保障中央管治權及香港高度自治「相統一」。

3. 必須落實愛國者治港，是世界通行的政治法則，沒有任何地區人民不愛國的勢力掌握政權。守護管治好，就是守護香港繁榮穩定。

4. 支持保持香港獨特地位及優勢，中央與香港同胞的心完全連通，香港居民珍惜，中央同樣珍惜，相信香港必須作出重要貢獻。

【10:55】香港回歸後當家作主

習近平指，香港回歸以後，當家作主，真正的民主由此開始，中央全面落實管治權，落實港區國安法、愛國者治港，確保了符合香港一國兩制方針，維護香港居民權利，維護香港穩定。

他強調，一國兩制符合國家、民族基本利益、符合香港、澳門根本利益，得到香港、澳門居民支持沒有任何理由改變，必須長期堅持。

【10:47】向全體香港居民致以問候

習近平發表重要講話，向全體香港居民致以問候，並向李家超及主要官員及行政會議成員表示熱烈祝賀，向支持一國兩制事業的海外同胞、友好等表示感謝。他說，始終香港同胞與祖國風雨同舟、血脈相連，香港在國家改革開放的歷史，發揮祖國與世界橋樑的作用，作出了不可替代的貢獻。

香港積極融入國家大局，積極保持開放，對外開放新格局中發揮重要功能。香港建功的舞台愈來愈寬廣，香港與內地交流合作領域全面擴展，回歸祖國後，香港戰勝風雨挑戰。

【10:35】李家超肩負重任無比光榮

李家超致辭表示，以謙卑心情就任，對於肩負重任感到無比光榮。他說，一國兩制是香港最佳保障，將全面落實一國兩制、高度自治方針。特區政府會迎難以上，以結果為目標，以改革精神接受挑戰。政府施政會以民為本解決問題，會以科學精準管控新冠疫情，加強安者護老。政府會制定青年發展藍圖，優化教育，同時居安思危，確保防護能力，應對國家安全、全融安全等。詳情即看 : 【下一頁】

【10:25】陳國基帶領宣誓

第六屆政府行政會員成員在政務司司長陳國基帶領下上台宣誓，並由特首李家超監誓。

【10:15】第六屆特首李家超宣誓就任

第六屆特首李家超宣誓就任，由習近平監誓。李家超指，定當擁護基本法，效忠香港特區，盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，對香港特區負責。李家超及後帶領第六屆特區政府主要官員上台宣誓。因應疫情關係，主要官員並無與習近平握手，只向他鞠躬。詳情即看 : 【下一頁】

【10:10】

國家主席習近平及夫人彭麗媛，在新一屆特首李家超及其林麗嬋陪同下進場。就職典禮開始前，奏唱國歌。

另外，昨日未有現身的政制及內地事務局局長曾國衞，亦有出席就職典禮。

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記者：陳葆琳