【七一回歸】習近平表示須特別關心關愛青年人　增強民族自豪感和主人翁意識

▲ 國家主席習近平表示，須特別關心關愛青年人。（陳國峰攝）

國家主席習近平事隔5年赴港，今日（1日）出席第六屆政府就職典禮，發表重要講話，詳情即看 : 【下一頁】。他發言結束前，特別提及須關心、關愛青年人，並表示要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。

習近平於今次講話中提出對香港的4點希望，當中包括「共同維護和諧穩定」，希望全體港人，大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活，及後指出須特別關心關愛青年人，形容「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。

他說，要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會，並殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。

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記者：陳葆琳