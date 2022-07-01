【七一回歸】習近平結束訪港行程　西九龍站乘搭高鐵離港

▲ 國家主席習近平結束訪港行程。（電視直播截圖）

國家主席習近平一連兩日訪港，他今日（1日）上午出席香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮後，前往位於中環的解放軍駐港部隊軍營視察。習近平於下午約一時抵達高鐵西九龍站，乘搭高鐵返回深圳，結束訪港行程。

高鐵西九龍站舉行歡送儀式，現場人士拉起「衷心感謝習近平主席關心關愛 偉大祖國永遠是香港的堅強後盾」的橫額。習近平向站內等歡送的官員揮手及簡短交談，其夫人彭麗媛與李家超伴隨。習近平向揮動花束、國旗及區旗的學生點頭示意，及後進入月台。

習近平昨日下午乘搭高鐵復興號抵達西九龍站，先後前往灣仔會展與各界人士會面及合照，以及參觀香港科學園。他昨晚未有在港留宿，乘高鐵返回深圳。

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記者：陳葆琳