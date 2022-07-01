  • 29°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 13:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】習近平結束訪港行程　西九龍站乘搭高鐵離港

政治 13:05 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

國家主席習近平結束訪港行程。（電視直播截圖）

國家主席習近平一連兩日訪港，他今日（1日）上午出席香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮後，前往位於中環的解放軍駐港部隊軍營視察。習近平於下午約一時抵達高鐵西九龍站，乘搭高鐵返回深圳，結束訪港行程。

高鐵西九龍站舉行歡送儀式，現場人士拉起「衷心感謝習近平主席關心關愛　偉大祖國永遠是香港的堅強後盾」的橫額。習近平向站內等歡送的官員揮手及簡短交談，其夫人彭麗媛與李家超伴隨。習近平向揮動花束、國旗及區旗的學生點頭示意，及後進入月台。

習近平昨日下午乘搭高鐵復興號抵達西九龍站，先後前往灣仔會展與各界人士會面及合照，以及參觀香港科學園。他昨晚未有在港留宿，乘高鐵返回深圳。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【七一回歸】習近平表示須特別關心關愛青年人　增強民族自豪感和主人翁意識
今日 12:00
【七一回歸】習近平表示須特別關心關愛青年人　增強民族自豪感和主人翁意識
【七一回歸】國家主席習近平對特區政府提四大希望　強調未來5年是香港實現新飛躍關鍵期　
今日 11:31
【七一回歸】國家主席習近平對特區政府提四大希望　強調未來5年是香港實現新飛躍關鍵期　

你可能感興趣

【七一回歸】習近平表示須特別關心關愛青年人　增強民族自豪感和主人翁意識
今日 12:00
【七一回歸】習近平表示須特別關心關愛青年人　增強民族自豪感和主人翁意識
【七一回歸】國家主席習近平對特區政府提四大希望　強調未來5年是香港實現新飛躍關鍵期　
今日 11:31
【七一回歸】國家主席習近平對特區政府提四大希望　強調未來5年是香港實現新飛躍關鍵期　
九龍 中環 香港科學園 灣仔 解放軍 九龍站 深圳 七一回歸 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文