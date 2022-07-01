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【i.SWIM】MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光　Alton怕醜Stanley慘變鳳眼

娛樂 10:18 2022/07/01

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《i.SWIM》MIRROR肌肉擔當全新劇照曝光，Alton怕醜、Stanley慘變鳳眼。

萬眾期待的新劇《i.SWIM》即將於7月11日播出，來到倒數階段，ViuTV近日陸續發放劇集的照片與花絮。

昨日（30日）分別發放了MIRROR中的肌肉擔當Stanley（邱士縉）與Alton（王智德）的爆肌劇照，不過Stanley的靚仔樣不幸地被泳帽影響，慘以「鳳眼Look」示人。

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以泳隊作為主題的青春校園劇《i.SWIM》由選角、拍攝到宣傳，一直都廣受觀眾與劇迷關注，全因劇中找來多位MIRROR人氣成員參演，再加上多位型男的爆肌身材，未正式播出已經受到廣大討論。

【MIRROR成員】教主Stanley新劇煞科趕為騷訓練　Anson Lo「萬歲」慰勞劇組好識趣

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劇集終於定檔於7月11日暑假檔期播出，近日ViuTV落力宣傳，連日來貼出劇集的花絮、劇照等吊一吊劇迷的癮。

【MIRROR成員】AK拍新戲獲兄弟Lokman+Alton探班　美魔女白靈大讚三子風趣有活力

繼日前上載了兩位主角Edan（呂爵安）與Jeffery（魏浚笙）的「甜蜜」操肌花絮後，昨日來到MIRROR的兩位「肌肉擔當」登場。

（instagram圖片）

先有《i.SWIM》的王者泳將，由Stanley飾演的黃亞樂，整齊的腹肌與結實的胸肌固然搶眼，但更為搶眼的是頭戴紅色泳帽的Stanley，眼皮慘被泳帽拉後，雙目無神更有鳳眼的感覺。

Stanley亦有轉發該張照片並笑謂：「證明頂泳帽有幾緊！」不過幸好還有另一張準備跳水的英姿，成功補救形象。

（instagram圖片）

另外，Alton亦有兩張爆肌劇照，第一張被陽光照耀的結實胸肌，耀眼得連Alton自己也閉上了眼，而他未有轉發該張爆肌照，反而轉貼他在泳池游水的照片，並表示：「第一張我怕羞，多多支持。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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