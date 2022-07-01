【強制檢測】66指明地點納強檢 涉粉嶺名都商場KFC、觀塘安泰商場MX等【附名單】
社會 09:30 2022/07/01
本港第五波疫情持續，政府昨日（30日）深夜公布將66處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月1日或2日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即看【下一頁】
指明地點包括：
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 深水埗荔枝角道 338-342 號荔枝閣
- 將軍澳煜明苑熹明閣
- 紅磡黃埔花園金柏苑 4 座
- 長沙灣順寧道 439 號順寧居
- 大潭紅山半島 5 座
- 元朗 Park Yoho Napoli 25A 座
- 慈雲山慈樂邨樂天樓
- 跑馬地樂活道 4 號樂活臺
- 深水埗汝州街 5-7 號
- 沙田沙田第一城 19 座
- 新蒲崗新蒲崗廣場 2 座
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 九龍灣德福花園 T1 及 T2 座
- 青衣藍澄灣 3 座
- 葵涌葵馥苑樂葵閣
- 藍田康雅苑桃雅閣
- 九龍灣彩興苑彩薈閣
- 筲箕灣東熹苑耀熹閣
- 屯門建生邨康生樓
- 荃灣梨木樹邨 2 座
- 尖沙咀君臨天下 3 座
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座
- 沙田愉翠苑愉欣閣
- 銅鑼灣信德街 14-20 號華英大廈
- 灣仔堅尼地道 128-130 號慧景臺
- 灣仔駱克道 336-342 號樂友大廈
- 灣仔謝斐道 98-108 號仁文大廈
- 灣仔軒尼詩道 265-267 號祥興大廈
- 大角咀大角咀道 67-85 號 興旺大廈
- 香港仔漁暉苑安暉閣
- 柴灣環翠邨盛翠樓
- 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
- 大埔寶鄉邨寶順樓
- 屯門新圍苑新凱閣
- 新生會大樓庇護工場 深水埗南昌街 332 號新生會大樓 2-3 樓
須強檢食肆：
- 為食火鍋公司 -- 觀塘創業街13號萬泰利廣場地下 C 鋪
- MX -- 觀塘安泰邨安泰商場地下低層 1 號鋪
- 翠河餐廳 -- 荃灣荃豐中心 A80-A84 號 鋪
- 大家樂 -- 荃灣青山公路荃灣段 163- 174 號昌耀大廈 1 樓
- 肯德基家鄉雞 -- 粉嶺粉嶺名都商場 2 層 27A 號鋪
- 花華 -- 馬鞍山新港城中心大街 2 期地下 29-30 號鋪
- 南華餐廳 -- 何文田窩打老道 67A-B 號 東南大樓地下
- 頤東酒家 -- 旺角彌敦道 749 號歐亞銀 行大廈 1 樓及 2 樓
- 金功夫 -- 尖沙咀冠華中心地下 G11 及 G12 號鋪
- 維記咖啡粉麵 -- 深水埗福榮街 66 號地下
- 添財記 -- 九龍城龍崗道 33-39 號龍 翔閣地下 B 鋪
- 金滿庭 -- 大角咀奧海城 2 期 UG 層 UG06B 鋪
- 紅茶冰室 -- 旺角通菜街 184-186 號地下
- 家嫂 -- 旺角西洋菜南街 74-84 號 旺角城市中心 4 樓
- 台灣麵 -- 荃灣荃勝大廈地下 A1 鋪
- 綠在二陂坊 -- 荃灣河背街 71 號地下
- 東海薈 -- 沙田新城市中央廣場 1 樓 117 號鋪
- 堂記士多 -- 粉嶺粉嶺圍 630A 號地下
- 金華餐廳 -- 柴灣小西灣街市 68-69 號鋪
- 錫蘭 -- 油麻地白加士街 77-81 號地下及 77-79 號閣樓
- 東海粥店 -- 油麻地上海街 106 號地下東海粥店
- 富邦餐廳小廚 -- 油麻地南京街 1M 號地下
- 囍記車仔麵 -- 油麻地白加士街 101 號地下 1 號鋪
- 嘉多莉餐廳 -- 油麻地白加士街 60-62 號地下
- 炙宴 -- 銅鑼灣時代廣場 6 樓 627 號鋪
- 嘉豐茶餐廳 -- 慈雲山毓華里 53 號地下
- 門角 -- 旺角山東街 88 號地下
- 90s Lazy -- 旺角山東街 50 號 1-2 樓
- 九龍餐室 -- 灣仔軒尼詩道 396-416 號 德興大廈地下 7-8 號鋪
- 1986 地道越南餐廳 -- 土瓜灣北帝街 60-62 號東寶大樓地下 A 鋪
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記者：黃穎津