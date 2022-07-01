【七一回歸】國家主席習近平對特區政府提四大希望　強調未來5年是香港實現新飛躍關鍵期　

▲ 國家主席習近平發表重要講話。（陳國峰攝）

今日（1日）是香港回歸25周年紀念日，亦是香港第六屆政府就職典禮，國家主席習近平出席並發表重要講話，提出香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，提出4點希望。

4點希望，包括第一，提高治理水準，完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能。習近平指，行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，要忠實履行誓言，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維護《基本法》權威，亦要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府；他們亦要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展，並要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢于擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象。

第二點希望是不斷增強發展動能，他說，中央全力支援香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」的國家戰略。習近平又指，中央全力支援香港與世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負；中央亦全力支援香港積極穩妥推進改革，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

第三點希望為切實排解民生憂難。習近平引用蘇軾的「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。」他認為香港市民最大的民心，是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。他指出要「民有所呼，我有所應」，新一屆政府要務實有為、不負人民，把市民的期盼作為施政的最大追求，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。

第四點則是要共同維護和諧穩定。習近平說，香港經歷風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切幹擾謀發展。他說，希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

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記者：黃悅晴