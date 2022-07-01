【就職典禮】國家主席習近平監誓　新任特首李家超及新班子宣誓就職【不斷更新】

▲ 新一屆官員宣誓就職。（陳國峰攝）

今日（1日）是香港回歸25周年紀念日，亦是香港第六屆政府就職典禮，國家主席習近平出席並發表重要講話。而新任特首李家超亦率新班子宣誓就職。而早前確診新冠肺炎、現已康復的政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞亦有出席。

【11:15】

習近平表示，「青年興則香港興，青年有未來則香港有未來」，要引領青少年深刻認識國家，增強自豪感及主人翁意識。

【11:10】

習近平提出四大希望：

着力提高治理水準

不斷增強發展動能

切實排解民生憂難

共同維護和諧穩定

【11:05】

習近平指，必須落實愛國者治港，政權必須握在愛國手中，是世界通行的政治法則；世界沒有任何一個國家讓不愛國甚至是賣國、判國者掌握政權，強調守護香港管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護全港市民的切身利益。

【11:00】

習近平指，一國兩制經實踐反覆檢驗，符合國家民族根本利益、得14億人民秉力支持、得國際社會讚同，這種好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持。

【10:45】

習近平發表講話，向全體香港市民致以誠摯問候，向李家超、主要官員及行政會議成員表示熱烈祝賀，以及向香港市民及國際上支持一國兩制的同袍、友好等表示衷心感謝。詳情即看：【下一頁】

【10:40】

李家超以普通話致辭，指香港經歷不同危機，幸有中央強大後盾支持，感到無比光榮，深感責任重大，法治是香港賴以成功的核心價值，香港法治水平在世界排名19，先於不少國家。

他提及香港在多方面取得驕人成就，被評為全球最自由經濟體、全球最大離岸人民幣中心，亦擁5間世界百強大學。

他又引用《荀子·勸學》「不積小流，無以成江海」，特區政府會以結果為目標，解決社會問題，他表示，即使每天只解決1個問題，持之以恆亦必有所成。

他期望讓香港基礎科研成績結合內地，把創科及各領域做大做強，發展經濟，發展高端競爭力。而香港故宮亦有利於傳播中華優秀文化。詳情即看：【下一頁】

【10:30】

行會成員及主要官員其後逐一向李家超鞠躬致意，但因疫情關係未有握手。

【10:23】

行會成員以普通話宣誓就職，由李家超監誓。16名非官守議員為葉劉淑儀、李國章、林健鋒、張宇人、廖長江、任志剛、湯家驊、林正財、劉業強、鄭慕智、梁高美懿、陳健波、陳清霞、高永文、吳秋北和陳克勤。新一屆行政會議召集人由葉劉淑儀擔任。行會會議成員有7人是新加入，另有8人繼續委任。

【10:19】

各主要官員宣誓後，因疫情關係沒有握手，只逐一向國家主席習近平鞠躬。

【10:17】

新班子在習近平監誓下宣誓就職。

【10:13】

李家超在習近平監誓下以普通話讀出誓言，指定當擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，對香港特別行政區負責。

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記者：黃穎津