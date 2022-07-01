【新冠病毒】曾祈殷指料BA.4及BA.5個案有上升趨勢　將來成本港主流病毒株

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港再新增8宗個案疑染BA.2.12.1個案，疑染BA.4或BA.5個案則新增28宗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（7月1日）表示，預計Omicron BA.4及BA.5會隨時間成為本港主流病毒株。

曾祈殷接受電台訪問時指，本港疫情趨勢仍會慢慢緩緩上升，Omicron BA.4及BA.5隨時間確診個案佔上升，例如美國在今年6月初是約10%，在過去一周已到達35%至40%，預計每周有10%增長，己證明Omicron BA.4及BA.5屬高傳染性變型病毒株，相信會成為本港主流病毒株。被問到Omicron BA.4及BA.5何時成為主流病毒株。他指，本港與美國不同，因為本港還有不同防疫措施，所以未必每周有10%增長，但將會發生於本港。

他補充稱，Omicron BA.4及BA.5個案由輸入個案帶入社區，Omicron BA.4及BA.5或有可能出現在感染康復者及接種三針疫苗人士，以上人士感染後會出現輕微病徵，所以未必易察覺到，再傳染給其他人，造成難追蹤，建議BA.4及BA.5未成大流行前，政府應繼續推動高新冠疫苗接種率，以及縮短康復者打針寬限期。

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記者：余思嵐