【好人好事】天雨路滑電單車手跣胎跌倒　三組陌生途人齊心伸援手助人

▲ 電單車滑倒，途人雖然互不相識，但都齊心伸出援手。

陰雨綿綿，天雨路滑，交通意外防不勝防。有電單車近日就在沙田馬鞍山疑因路滑意外跌倒，電單車手亦受傷。不過，在場卻有三組互不相識的途人立刻伸出援手，有人抬起肇事電單車，推到路邊，讓出道路，並提供物資救助傷者；有人則照顧傷者，觀察傷者情況，並打開雨傘為其擋雨；有私家車司機，則在意外現場「打死火燈」示意後車慢駛，保護傷者。

城市人冷漠外表之下，內心卻可能充滿溫暖。有按摩店負責人透過Facebook專頁發文，分享自己親身參與並親眼所見的一則交通意外救援行動。

帖文標題為「這些都是香港人」，文中提到有電單車「跣低」後，有分別三組在場市民各自分工上前協助：「A 組人，我立刻剎停車輛，連同幾個跑上嚟既途人立刻將電單車扶入路邊，及係車尾箱攞出一些物資可以提供協助傷者。」；「B 組人，另外幾個途人跑到鐵騎士協助，觀察傷勢，開傘擋雨及報救護車。」；「C 組人，藍色寳馬立刻停在傷者較後地方，打死火燈，示意後上的車輛慢駛，亦以自己車輛為傷者作單擋保護。」

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發文者形容，「時間就在這一刻定格」；他又讚歎：

三組互相毫不相識的人，一見事故發生，無需溝通，一切自然各自各當任自已的崗位，一切冷靜而熟練地進行，沒有多餘的說話，更加沒有一絲多餘的動作，大家不發一言，一氣呵成，靜待救護員到。

發文者認為，這件事情「唔算係什麼好人好事」，因為「一個文明社會中的香港人，目睹事故立刻協助救援，論各人自身的能力有咩就做咩，此乃人性中的基本。」他又表示，「慶幸自己不是生活在一個見死都不敢去救的地方。」

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有網文看到帖文後，也頗為感動，留言表示「多謝好人」；「沒有血緣關係嘅屋企人」；「香港人原本就應該係咁。要珍惜！」

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責任編輯：王明芳