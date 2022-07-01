  • 29°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】天雨路滑電單車手跣胎跌倒　三組陌生途人齊心伸援手助人

親子 10:35 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

電單車滑倒，途人雖然互不相識，但都齊心伸出援手。

陰雨綿綿，天雨路滑，交通意外防不勝防。有電單車近日就在沙田馬鞍山疑因路滑意外跌倒，電單車手亦受傷。不過，在場卻有三組互不相識的途人立刻伸出援手，有人抬起肇事電單車，推到路邊，讓出道路，並提供物資救助傷者；有人則照顧傷者，觀察傷者情況，並打開雨傘為其擋雨；有私家車司機，則在意外現場「打死火燈」示意後車慢駛，保護傷者。

城市人冷漠外表之下，內心卻可能充滿溫暖。有按摩店負責人透過Facebook專頁發文，分享自己親身參與並親眼所見的一則交通意外救援行動。

帖文標題為「這些都是香港人」，文中提到有電單車「跣低」後，有分別三組在場市民各自分工上前協助：「A 組人，我立刻剎停車輛，連同幾個跑上嚟既途人立刻將電單車扶入路邊，及係車尾箱攞出一些物資可以提供協助傷者。」；「B 組人，另外幾個途人跑到鐵騎士協助，觀察傷勢，開傘擋雨及報救護車。」；「C 組人，藍色寳馬立刻停在傷者較後地方，打死火燈，示意後上的車輛慢駛，亦以自己車輛為傷者作單擋保護。」

最新影片推介：

發文者形容，「時間就在這一刻定格」；他又讚歎：

三組互相毫不相識的人，一見事故發生，無需溝通，一切自然各自各當任自已的崗位，一切冷靜而熟練地進行，沒有多餘的說話，更加沒有一絲多餘的動作，大家不發一言，一氣呵成，靜待救護員到。

發文者認為，這件事情「唔算係什麼好人好事」，因為「一個文明社會中的香港人，目睹事故立刻協助救援，論各人自身的能力有咩就做咩，此乃人性中的基本。」他又表示，「慶幸自己不是生活在一個見死都不敢去救的地方。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

有網文看到帖文後，也頗為感動，留言表示「多謝好人」；「沒有血緣關係嘅屋企人」；「香港人原本就應該係咁。要珍惜！」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

責任編輯：王明芳

相關文章

【抗癌鬥士】阮小儀被二人真愛打動落淚　陳積榮未婚妻走出傷痛：覺得放低咗
13:50 2022/06/30
【抗癌鬥士】阮小儀被二人真愛打動落淚　陳積榮未婚妻走出傷痛：覺得放低咗
【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
15:57 2022/06/30
【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
【猶如家人】菲傭照顧少主30多載患肺癌需服標靶藥　僱主主動提出留港醫治
18:14 2022/06/30
【猶如家人】菲傭照顧少主30多載患肺癌需服標靶藥　僱主主動提出留港醫治

你可能感興趣

【抗癌鬥士】阮小儀被二人真愛打動落淚　陳積榮未婚妻走出傷痛：覺得放低咗
13:50 2022/06/30
【抗癌鬥士】阮小儀被二人真愛打動落淚　陳積榮未婚妻走出傷痛：覺得放低咗
【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
15:57 2022/06/30
【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
【猶如家人】菲傭照顧少主30多載患肺癌需服標靶藥　僱主主動提出留港醫治
18:14 2022/06/30
【猶如家人】菲傭照顧少主30多載患肺癌需服標靶藥　僱主主動提出留港醫治
網絡熱話 正能量 交通事故 交通 司機 沙田 馬鞍山

最高瀏覽

【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文