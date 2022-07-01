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【資歷架構】懲教署職員訓練院正名為香港懲教學院　7月中與大專院校合辦資歷架構第六級課程

社會 10:24 2022/07/01

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懲教署職員訓練院今正名為香港懲教學院。（政府新聞處）

懲教署職員訓練院今日（1日）宣布正名為香港懲教學院，並將於今年7月中與本地一所大專院校合作，舉辦亞洲首個與懲教工作有關的香港資歷架構第六級「懲教管治及領導深造證書」課程，與本地碩士學位屬同一級別。

學院表示，為提升懲教人員的專業水平，近年為職員開辦獲資歷架構認可的課程，並於去年成功獲香港學術及職業資歷評審局確認為第五級營辦者，具備資格舉辦香港資歷架構第五級，即與本地學士學位屬同一級別或以下級別的課程。學院亦將於7月中與大專院合作，推出新課程。
　　 
目前懲教署共提供7個獲資歷架構認可的課程，包括為員佐級及主任級人員提供的入職訓練課程「懲教事務專業文憑」，屬資歷架構第四級課程，與本地高級文憑屬同一級別；「懲教管理專業文憑」，屬資歷架構第五級課程，與本地學士學位屬同一級別。另外，學院已獲個別大專院校認可作學分豁免，鼓勵人員持續進修。

懲教署說，會繼續開辦更多獲資歷架構認可的課程，以持續提升懲教人員的能力及專業質素。

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責任編輯：黃悅晴

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