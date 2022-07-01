【香港小姐】朱晨麗不滿被指遭TVB雪藏　朱朱開直播向內地網民吐苦水

自2020年播出的TVB自製劇《大醬園》、《法證先鋒IV》之後，朱晨麗（朱朱）直到今年才參演在大台播出、由邵氏製作劇集《飛虎3壯志英雄》。因此，又有傳媒指朱朱被TVB雪藏、冷待等。

原來朱朱一直也甚為在意「被雪藏」之說，日前於內地平台開直播與網民聊天時，她談到工作近況就大吐苦水，批評傳媒「是不是有病？有大病」。

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朱朱爆Seed

朱朱日前容光煥發地與鄭嘉穎、陳靜（Dada）出席主演電影《焚身》的首映禮，她也有向內地網民指自己拍了的電影在上映。然後，她說：「我在香港跟人家說，我之前拍電影啊什麼的，港媒感覺好像不願意寫，就說我被雪藏，是不是有病？有大病！哈哈！就非得喜歡寫那兩個字。」

朱朱相當不滿，她稱：「我也匪夷所思，然後每次出來就是，除了問這個問題，就是問這個問題。」

她指傳媒未有寫到她的最新工作，「就說我只是否認，就是在假裝很堅張那種感覺，真的有毛病啊！真的是！我服了他們！香港是多麼的沒有新聞嘛難道？我就生氣啊真的，我那個氣也不知道怎麼去發洩，我只能跟你們在這裏吐一下糟，你們不要嫌我囉唆，我真的很想吐糟。」

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不滿被追問

朱朱續說：「是生怕我沒有新聞，還是生怕我在香港的知名度變低了？所以幫我出一個這樣的title，我覺得很不合理嘛！也有點貶低的感覺，很討厭這樣子！然後問一次還好，兩次，然後再十次、一百次，每一次都問這個問題，是不是有病啊？回答過了你怎麼還在問？」

她認為記者應該要做好功課，「雖然可能沒有那麼多人去看你們所寫的那些亂七八糟的假新聞，但是你要做功課再來訪問藝人啊！要不然你身為一個記者，拿這個記者證，你覺得你合適嗎？」

不過，她也有提到自己起初會熱情地回應，但無奈記者就是要寫自己心中的答案，「你也工作我也工作，不需要這樣子，為了你自己的飯碗，而來砸我的飯碗，為什麼呢？」

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主演新片《焚身》

其實朱朱也有參與影視作品，所以難怪她會如此激動地在直播中回應，包括電影《倚天屠龍記之九陽神功》、《焚身》、尚未上畫的TVB劇《輕·功》。此外，她現時正在拍由葉念琛執導的TVB劇《美麗戰場》。

而朱朱平日也積極更新社交平台，與網民分享工作日常、美照，粉碎被公司雪藏次說也落力照顧不同地方的粉絲。

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