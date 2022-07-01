【食用安全】屯門外賣魚生飯全碗溫熱蝦刺身被焗熟　食安中心：溫度保存不當加速細菌滋生

▲ 屯門外賣魚生飯中伏：全碗溫熱、蝦刺身被焗成熟蝦。

天氣炎熱，不少市民不想進食熱食，往往會選擇吃刺身食物。不過，有屯門街坊近日外賣刺身丼飯，所用壽司飯竟是溫熱的，刺身蝦更被焗熟，令該市民大感無奈。

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該屯門市民在討論區「中伏飲食報料區」發文，指自己因天氣熱想吃魚生飯，結果外賣到手後發現盒内的飯是溫熱的，飯内有兩隻生蝦更被焗熟。員工表示，由於廚房餘下太多熱飯，所以照用。該市民聼罷大感無奈，但因店鋪老闆不在場，再追究恐怕廚房員工「加料」，最後也沒有要求更換。

事後，該市民透過Facebook聯絡店鋪老闆反映問題，獲得退款。老闆亦表示日後會加強員工培訓。

食安中心：溫度保存不當加速細菌滋生

據食安中心網站顯示，製米飯是製造壽司的一個主要步驟。米經煮成熟飯並冷卻後，便以醋和糖等調味料處理。米飯經適度加酸至酸鹼值4.6或以下，已知可抑制致病細菌（尤其是蠟樣芽孢桿菌）滋生。惟壽司和刺身及其配製過程，或會造成微生物的危害，若不適當保持貯存溫度，可導致微生物生長和持續存在。

食物安全中心資料亦指出，剌身食物屬高風險食物，因用作刺身的蝦多是海蝦，身上可能附有致病菌（如副溶血性弧菌及霍亂弧菌等），因此進食未經煮熟的蝦風險極高，免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童應避免進食。而市民若自行在家製作蝦刺身，應向信譽良好的店舖購買原材料，不建議從街市攤檔購買活蝦製作。

食安中心亦提出以下外食貼士：

留意食肆是否已獲食環署發出之牌照以及有售賣刺身的批註

進食生蝦前，要注意刺身是否冰凍；如刺身不是保持在低溫下，便不應進食。

進食時，如發現蝦剌身不新鮮或有異味，應停止進食及知會食肆負責人。

避免進食過多；如食用蝦刺身後感到不適，應盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣