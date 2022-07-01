【救急扶危】女子伊利沙伯醫院外跌倒頭落地重創　熱心醫護上前合力救助

▲ 日前有網民在伊利沙伯醫院外目睹醫護熱心助人一幕，忍不住在網上表揚。

醫者仁心，日前有網民在伊利沙伯醫院外，目睹醫護熱心助人一幕，忍不住在網上表揚。事發在周三（29日），有網民目擊一名女子跌倒地上，頭部落地，隨後有數名身穿白衫的醫護即時上前幫助，熱心表現獲眾多網民讚賞，並盛讚「香港醫護出名好」。

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有網民在Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示「好想讚揚一班白衫嘅醫院職員」，指自己在周三（29日）下午，帶家人到伊利沙伯醫院覆診，突然有一名女子跌低，頭後方位置落地，並發出巨大聲響，嚇得該名目擊事件的網民差些叫出來。

網民續指，一名身穿白衫的醫院職員隨後趕至傷者身邊，之後數名白衫職員亦紛紛衝上前，進行一輪檢查後，就抬起傷者上床，即時推去急症室。

目擊網民盛讚「成班職員好好人」，並留意到職員乘坐的車輛上寫有「非緊急救護運送」字樣，有其他網民就留言指，這些職員應是病人服務助理。點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣