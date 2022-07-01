【BB來了】吳日言宣布誕第二胎湊成「好」字　由實習生陪分娩：自己人自己救

▲ 吳日言公佈誕下第二胎。

吳日言（Yan）婚後育有一名3歲女兒，Yan於3月份宣佈懷上第二胎，今日凌晨時份她於IG公布誕下B仔，湊成一個「好」字。

Yan今次分娩既然有特別的「觀眾」，事緣醫院安排大學生做實習，她笑言：「佢都唔知EE係乜水。」

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吳日言凌晨時份於IG公佈誕下麟兒的喜訊，她上載一張一家三口抱著兒子腳仔的相片，而細仔的英文名為Zayden，母子平安，而Yan已出院回家休息。

Yan謂今次沒有生第一胎那麼痛楚，她寫道：「今次真係出盡九牛二虎之力，在第9️次鎮痛中順利自然分娩。原來人真係有痛楚記憶，所以我今次揀無痛分娩，大約用了5️個鐘，比起上一次減低9成痛楚，呢一針真係抵。」

▲ 吳日言於IG公佈喜訊。（取自instagram）

為未來醫護出一分力

Yan續說大女跟細仔於同一間醫院出世，見到幾年前幫她接生的護士，感覺非常親切，更多謝她們為我吶喊打氣，才可以順利分娩。

另外Yan透露今次有特別的「觀眾」，她說：「今次生仔有D特別，因為有三位中文大學生需要做實習，所以做了現場觀眾，而家嘅學生已經係0️0字頭，佢都唔知EE（姨姨）係乜水，希望今次嘅經驗幫到佢哋，我都知道醫護相當缺人，自己人自己救，為未來嘅醫護出一分力。」

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擔心感染不請陪月

現年38歲的吳日言，於2016年跟圈外男友Barry結婚，婚後二人育有一名女兒，一直想生多個小朋友的她努力造人，於3月終宣布懷上第二胎。

Yan於媒體訪問透露，由於一直想生多個小朋友，故她沒接種疫苗，當知有喜雖然感開心，但亦要小心翼翼。跟陀第一胎時一樣，她同樣患上妊娠糖尿病，故起初也有點擔憂。

為迎接第二胎，Yan早前細屋搬大屋，她更稱疫情下擔心家人感染，故不會請陪月因此坐月就靠自己。