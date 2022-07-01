【就職典禮】李家超：未來五年政府以結果為目標　全力發展新產業

▲ 行政長官李家超。（陳國峰攝）

今日（1日）是香港回歸25周年紀念日，亦是香港第六屆政府就職典禮。新任行政長官李家超宣誓後致辭，提到香港回歸25年來遇上不少危機，幸有中央強大後盾支持。他說，對於任命感到無比光榮，深感責任重大，日後會帶領團隊發展充滿機遇、希望及活力的香港，亦會全面貫徹落實一國兩制、港人治港、高度自治，又會全面發展新興產業，向國際講好香港故事，同時關心民生所盼。

李家超以普通話致辭，他表示今天以謙卑的心情，在國家主席習近平監誓下就任，感謝中央政府及香港市民對其的信任。他指，香港於25年來在多方面取得驕人成就，雖然亦經歷挑戰，包括環球金融危機、14年的違法佔中、16年旺角暴動及19年的社會暴亂及外部劫力干預香港事務，但在中央強大後盾全力支持，一國兩制的優、香港市民的勤奮，都能克服挑戰，重新出發，充分反映香港的優勢。

李家超說，未來5年，特區政府會務實有為、迎難而上，以結果為目標解決社會問題，管治團隊會重視團隊文化、優勢互補，為市民解困，亦會在問題萌芽時主動介入，而政府施政會關心民生所盼。他又引述《荀子·勸學》「不積小流，無以成江海」，指出持之以恆，必有所成，會全力提升香港競爭力，發展經濟，並鞏固國家十四五規劃提出的計劃，維持香港原本有優勢的產業，並繼續發展為創新中心，提升創科力量。

李家超又說，港府施政會以民為本，會正視房屋土地問題，全面增加土地供應，並強化醫療系統應變能力，加強安老護幼，又會制定青年政策，增加青年上流空間，鼓勵他們擁抱大灣區機遇。他又說，會優化教育，培育有家國情懷、有世界觀及大局觀的新一代。在發展同時，政府亦會居安思危，有充份能力應對國家安全、金融安全、食物衞生及物資供應等風險。

李家超最後提到，香港現站在新的起跑線上，對於過往成績不會驕傲自負，對未來的挑戰會迎難而上，呼籲市民團結一致，傳承不屈不撓的香港傳奇，為香港長期繁榮穩定、實現中華民族偉大復興作出貢獻。

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記者：黃悅晴