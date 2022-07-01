【求職陷阱】警指假網站數目有26個　有騙徒盜用政府標誌或假借部門名義招聘

▲ （警方fb）

警方今日（1日）表示，過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案，仍然存在的假網站數目仍有26個，新增網站6個。

新增假網站

A4lutiom

Big Go

Sdlconsulting

Shin Kong Cinemas

Shop

Redtrack

警方稱，「刷單賺佣」求職陷阱在高位橫行，相信騙徒會趁暑假檔期，繼續四出發放短訊和刊登貼文，進行假招聘活動。近日留意到有騙徒盜用政府部門標誌或假借政府部門名義在社交平台進行招聘，部分職位的實質工作含糊不清、亦欠缺官方聯絡資料，呼籲市民切勿輕易相信不明來歷的招聘短訊或求職專頁。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐