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【藝術教育】香港話劇團藝術總監陳敢權：香港非文化沙漠　需做好藝術戲劇教育

社會 11:30 2022/07/01

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香港話劇團藝術總監陳敢權。（林宇翔攝）

香港話劇團藝術總監陳敢權見證香港戲劇從無到有，到今天百花齊放，同時於香港演藝學院執教鞭的他，見證門下桃李好戲頻出，令他感到相當激動：「香港不是文化沙漠。」

陳敢權認為，香港更需要做好藝術及戲劇教育，「戲劇是一種全人訓練」，可培養信心、合作性、表達能力，而這些技能亦適用於不同行業。事實上，他指大部分演藝學院表演出身的畢業生，都會進入中、小學，甚至幼稚園執教，將戲劇融入課堂之中。

陳敢權稱：「教戲劇目的並不是為栽培未來的明星演員，而是為讓更多人了解戲劇，令他們變成更好的觀眾、更好的劇評人，才會有更好的劇目。」他形容，戲劇的妙處在於「沒有對和錯、黑和白」，可令觀眾產生自己的思考，離場時可「袋嘢落袋」。

龍生九子亦各有所長。陳敢權表示，就如有人擅長創作，有人擅長計算，「與生俱來」的天份加上把握機會便能成才。但如家長存功利心而過分逼迫子女，他認為可能會適得其反：「讀戲劇、甚至是大學是幫助你在這個領域成才，洞悉更多人生的不同可能性，不是一種職業培訓。」

香港話劇團今年將迎來45周年。為推廣戲劇藝術，香港話劇團亦已獲批租用佐敦前賈梅士學校校舍，將這幢二級歷史建築活化為戲劇教育中心，並提供一系列戲劇培訓課程和工作坊，最快今年底投入服務。

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記者：黃穎津

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