【暖心消防】老婦推車仔誤闖油麻地車道快線　貼心消防慢駛開路落車護送返行人路

▲ 有老婦誤闖油麻地車道快線，貼心消防員慢駛開路，並下車護送她返行人路。

人間有愛！有市民昨晚（30日）七時許目擊，油麻地車道上有一名老婦推著手推車在快線行走。一輛消防車途經該處時，慢駛並亮起紅燈，為老婦開路。隨後，更有消防員下車護送老婦上行人路，以保其安全。事件曝光後，消防員的貼心舉動獲網民盛讚，稱他們為真正的英雄，並指消防員是受萬人景仰的職業。

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有市民投稿至「公務員secrets」facebook專頁表示，6月30日（周四）晚上7時45分，在油麻地窩打老道往油麻地方向，近廣華醫院門口，目睹消防員為老婦開路的過程。他表示，當時一輛消防車正在中線行駛，而一名老婦則在快線推著手推車前行。發現老婦闖進車道後，消防員隨即由中線駛出快線，為她開路，並起紅燈提示後方車輛，以防發生意外。

目擊者指：

消防車即時駛出快線，緩慢行駛，以攔截後面嘅行車！並且閃著紅閃燈示意！一直幫老婦開路！

發現老婦轉往對面行車線時，有兩名消防員下車保護她，並用電筒提示前方車輛勿靠近。直至安全護送老婦返回行人路，消防員才離去。

當老婦往隔離對面線時候，其中兩名消防員即時落車，並用手電筒照住前面快線前來嘅車！消防員繼續幫老婦開路，並幫手推車上返行人路！

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從目撃者分享的相片可見，該名老婦的手推車上放著一堆雜物，彎著腰在快線行走。當老婦行至安全島時，兩名消防員守在她旁邊，過斑馬線時協助她推手推車。消防員貼心又細心的行為獲不少網民留言大讚，指他們是「真正人民公僕」，是「真英雄」，「好有型」。大部份人均表示十分敬佩敬重本港的消防員。

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責任編輯：羅嘉欣