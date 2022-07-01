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【就職典禮】妻子林麗蟬為他打領呔　李家超：未來5年更需要對方扶助

社會 11:46 2022/07/01

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（李家超 John KC Lee fb）

行政長官李家超在Facebook、Instagram及微博開設專頁及帳戶。詳情即看【下一頁】

李家超今日（7月1日）在社交平台一篇帖文，提到妻子林麗蟬為他打領呔，他感謝太太多年來照顧家庭，未來5年更需要對方的扶助，讓他全情投入為香港每個家庭的幸福努力。

李家超在香港第六屆政府就職典禮指，港府施政會以民為本，會正視房屋土地問題，全面增加土地供應，並強化醫療系統應變能力，加強安老護幼，又會制定青年政策，增加青年上流空間，鼓勵他們擁抱大灣區機遇。他又說，會優化教育，培育有家國情懷、有世界觀及大局觀的新一代。在發展同時，政府亦會居安思危，有充份能力應對國家安全、金融安全、食物衞生及物資供應等風險。詳情即看【下一頁】

【香港回歸25周年系列】文化交融　體藝薈萃

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責任編輯：余思嵐

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