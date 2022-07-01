  • 29°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】教主Anson Lo分享《大叔的愛》周年感受　阿牧田田大耍花槍？

娛樂 12:58 2022/07/01

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

繼日前「田田」呂爵安（Edan）在《大叔的愛》播出一周年時分享感受，昨日（6月30日）就由「阿牧」盧瀚霆（Anson Lo）接棒於社交平台分享感受。有別於Edan用上十張田牧合照「放閃」，教主則只是上載自己的一張獨照，更趁機會「投訴」Edan！

最新影片推介：曾展望專訪

教主：感恩遇到呢套劇集

《大叔的愛》播出後，教主與田田的人氣直線上升，憑討好的演出備受關注，教主自己就表示感恩遇上劇集。他於社交平台上寫道：

《大叔的愛》播岀一周年♥️
感恩遇到呢套劇集
遇到「凌少牧」呢一個角色
令更多觀眾認識自己
更令自己越嚟越鍾意演戲

由於田一雄已經post晒可以post嘅合照
（一張都唔留比（畀）我post！）
阿牧唯有送上自己一張相
係一張工作時帶客人睇樓嘅自拍
特此留念😆

希望大家記得《大叔的愛》同時
期望以後Anson Lo展示更多唔同面向比大家
我會繼續努力💪🏻

#阿牧同大家say個hi
#呢一年過得好快
#牧田應該生活得好愉快

（Instagram圖片）

直接投訴田田

教主在帖文中化身阿牧，對田田表達不滿：「由於田一雄已經post晒可以post嘅合照（一張都唔留比我post！）阿牧唯有送上自己一張相」。

Edan留言謂「大把啦😒」，結果惹來大量粉絲追問：「佢屈屈你唔留比佢post喎～ 就post多啲證明比佢睇仲有大把啫」、「@edanlui 咁即係話你仲有大把貨？ 可以happy sharng嗎？」、「好想睇」、「牧牧仁慈 免得出手過猛嘛」。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

教主：展示更多唔同面向比大家

教主在帖文中提到「期望以後Anson Lo展示更多唔同面向比大家」，而他除了早前首次執導個人單曲《King Kong》的MV外，也一直有不少廣告的推出，再加上早前完成拍攝《大叔的愛》班底的ViuTV劇集《百萬同居計劃》。

一眾神徒現時最期待的應該是教主誕、MIRROR紅館演唱會吧？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】
17:47 2021/07/29
【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
15:57 2021/08/31
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
【MIRROR成員】呂爵安認衰遲3個月才「找數」　Edan撰1800字長文分享拍《大叔的愛》感受
11:56 2021/10/04
【MIRROR成員】呂爵安認衰遲3個月才「找數」　Edan撰1800字長文分享拍《大叔的愛》感受
【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》
16:37 2022/04/10
【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》
【MIRROR成員】呂爵安賀《大叔的愛》播出一周年　Edan感恩：多謝你啊田一雄
11:08 2022/06/29
【MIRROR成員】呂爵安賀《大叔的愛》播出一周年　Edan感恩：多謝你啊田一雄

你可能感興趣

【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】
17:47 2021/07/29
【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
15:57 2021/08/31
【大叔的愛】當年因感情問題患抑鬱症　簡慕華靠接近大自然洗滌心靈
【MIRROR成員】呂爵安認衰遲3個月才「找數」　Edan撰1800字長文分享拍《大叔的愛》感受
11:56 2021/10/04
【MIRROR成員】呂爵安認衰遲3個月才「找數」　Edan撰1800字長文分享拍《大叔的愛》感受
娛樂人物職業 娛樂行業 ViuTV 呂爵安 盧瀚霆 大叔的愛

最高瀏覽

【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
13:29 2022/06/30
【癌症警號】29歲男子與妻同患肝癌或與飲水習慣有關　一文看肝癌8大徵狀
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
16:01 2022/06/30
【國民初戀】姚焯菲被惡意發放影片　TVB為Chantel發聲明：相關影片構成誹謗
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文
14:20 2022/06/30
【最佳榜樣】古天樂15歲做搬運洗碗工到娛樂大亨　男神堅持日寫中英文章鍛煉語文