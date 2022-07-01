【MIRROR成員】教主Anson Lo分享《大叔的愛》周年感受　阿牧田田大耍花槍？

繼日前「田田」呂爵安（Edan）在《大叔的愛》播出一周年時分享感受，昨日（6月30日）就由「阿牧」盧瀚霆（Anson Lo）接棒於社交平台分享感受。有別於Edan用上十張田牧合照「放閃」，教主則只是上載自己的一張獨照，更趁機會「投訴」Edan！

最新影片推介：曾展望專訪

教主：感恩遇到呢套劇集

《大叔的愛》播出後，教主與田田的人氣直線上升，憑討好的演出備受關注，教主自己就表示感恩遇上劇集。他於社交平台上寫道：

《大叔的愛》播岀一周年♥️

感恩遇到呢套劇集

遇到「凌少牧」呢一個角色

令更多觀眾認識自己

更令自己越嚟越鍾意演戲



由於田一雄已經post晒可以post嘅合照

（一張都唔留比（畀）我post！）

阿牧唯有送上自己一張相

係一張工作時帶客人睇樓嘅自拍

特此留念😆



希望大家記得《大叔的愛》同時

期望以後Anson Lo展示更多唔同面向比大家

我會繼續努力💪🏻



#阿牧同大家say個hi

#呢一年過得好快

#牧田應該生活得好愉快

▲ （Instagram圖片）

直接投訴田田

教主在帖文中化身阿牧，對田田表達不滿：「由於田一雄已經post晒可以post嘅合照（一張都唔留比我post！）阿牧唯有送上自己一張相」。

Edan留言謂「大把啦😒」，結果惹來大量粉絲追問：「佢屈屈你唔留比佢post喎～ 就post多啲證明比佢睇仲有大把啫」、「@edanlui 咁即係話你仲有大把貨？ 可以happy sharng嗎？」、「好想睇」、「牧牧仁慈 免得出手過猛嘛」。

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教主：展示更多唔同面向比大家

教主在帖文中提到「期望以後Anson Lo展示更多唔同面向比大家」，而他除了早前首次執導個人單曲《King Kong》的MV外，也一直有不少廣告的推出，再加上早前完成拍攝《大叔的愛》班底的ViuTV劇集《百萬同居計劃》。

一眾神徒現時最期待的應該是教主誕、MIRROR紅館演唱會吧？

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