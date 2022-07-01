【食用安全】牛肉飯送錯枱後原碗送回　食客憂口水污染要求換新反被罵

▲ 牛肉飯送錯枱後原碗送回，食客憂口水污染要求換新反被罵。

新冠疫情下，人人都加倍注意衛生。近日有網民分享，到深水埗一間西餐廳用餐，落單後一直未等到食物，後來發現侍應誤將餐點送到另一枱。由於該枱食客正在用餐，未有戴上口罩，事主擔心食物受口水污染，要求侍應更換，卻遭到拒絕，期間更有另一名侍應更嘲諷，「畀百幾蚊食你想點」，令她大感不滿，揚言不會再光顧該餐廳。

該名網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」分享不快經歷，指出早前到深水埗一間西餐廳食午飯，點了一份$70的牛肉粒飯，惟落單後食物遲遲未有送上，後來才發現侍應將餐點端給另一枱食客。

人哋全枱人除晒口罩，你一句我一句話「我哋食咗喇喎」、「唔係我㗎」，噴晒口水之後就發現原來係我哋嗰份畀錯人，就咁拎返來畀我。

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事主擔心餐點遭口水污染，認為「好唔衛生」，並要求侍應更換，但對方一口拒絕，更稱「無放過人哋枱面」，經過一輪交涉後，侍應終於答應更換，但事主卻發現端出的是同一碗牛肉飯。

佢哋未拎走（牛肉飯）之前，係拎走咗三塊青瓜，換返來都係無咗三塊青瓜，但我食咗少少附近嘅嘢食係有青瓜嘅味，咁即係頭先嗰碗。

事主於向另一名侍應反映問題，對方竟然嘲諷道，「畀百幾蚊食你想點」，令她相當憤怒，直言餐廳是「黑店」，並指不會再光顧。

貼文引起網民討論，有人稱曾光顧餐廳，「上次去食冇問題喎」，更認為食物味道不錯，不過亦有人持相反意見，「入到去個包上枱食嗰陣以為自己食緊茶記」，而且服務欠佳，亦有網民認為，「就算畀10蚊，食物乾淨都係基本嘢」。

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責任編輯：羅嘉欣